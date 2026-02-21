2026年「開工挑這2天」最旺！　10供品踩巨雷不能拜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026馬年春節連假進入尾聲，許多企業主與上班族關心何時開工最能招財。清水孟國際塔羅小孟老師發文分享，2026年最適宜開工的時段為正月初九與初十，除了建議領到紅包應放5天再花，更列出10項開工禁忌供品，提醒民眾避開如「黑皮蛋」、「蛋捲」等物，以免招來黑心客或事業脆弱。

2026開工吉時與紅包密技

小孟老師指出，2026馬年最適合開工的時段共有兩個：初九（中午11：00至13：00）以及初十（早上09：00至中午11：00）。針對開工紅包，老師提醒，老闆應以「不封口」的紅包袋發放，象徵不封住員工財氣，且不建議用轉帳取代；員工領到紅包後則應妥善保存5天再花掉，代表「五福臨門、五路財神」。

開工必拜清單：發糕、魚尾與五果

祭拜供品方面，小孟老師建議一定要準備「發糕」，選4個或8個代表大發四方與八方財；魚的部分則強調「魚尾要大」，象徵事業規模宏大。此外，應備妥全雞（全家平安）、胖全豬（有的吃）及全魚等三牲，水果則可挑選鳳梨（生意旺）、柿子（事事順利）、香蕉（財氣）、橘子（大吉大利）與葡萄（客源不絕）。甜食如紅湯圓、糖果，以及甜清酒也是請神明助陣的好選擇。

避開10樣雷區供品：芭樂、蛋捲上榜

為了避免事業受阻，小孟老師列出11樣開工「禁拜」物品。除了常見的芭樂（象徵開芭樂票）、番茄（易有血光）與釋迦（易頭痛）外，他也特別提醒，不要拜「蓮霧」，以免前途茫茫霧霧；「黑皮蛋」代表會遇到黑心客；「蛋捲」則意指事業脆弱。

此外，粥（績效稀疏）、鴨蛋（業績差）及烤得太焦黑的雞，也應避免出現在供桌上，且供桌不宜擺放蠟燭，以免前途微弱。