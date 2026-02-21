　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026年「開工挑這2天」最旺！　10供品踩巨雷不能拜

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026馬年春節連假進入尾聲，許多企業主與上班族關心何時開工最能招財。清水孟國際塔羅小孟老師發文分享，2026年最適宜開工的時段為正月初九與初十，除了建議領到紅包應放5天再花，更列出10項開工禁忌供品，提醒民眾避開如「黑皮蛋」、「蛋捲」等物，以免招來黑心客或事業脆弱。

2026開工吉時與紅包密技

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師指出，2026馬年最適合開工的時段共有兩個：初九（中午11：00至13：00）以及初十（早上09：00至中午11：00）。針對開工紅包，老師提醒，老闆應以「不封口」的紅包袋發放，象徵不封住員工財氣，且不建議用轉帳取代；員工領到紅包後則應妥善保存5天再花掉，代表「五福臨門、五路財神」。

開工必拜清單：發糕、魚尾與五果

祭拜供品方面，小孟老師建議一定要準備「發糕」，選4個或8個代表大發四方與八方財；魚的部分則強調「魚尾要大」，象徵事業規模宏大。此外，應備妥全雞（全家平安）、胖全豬（有的吃）及全魚等三牲，水果則可挑選鳳梨（生意旺）、柿子（事事順利）、香蕉（財氣）、橘子（大吉大利）與葡萄（客源不絕）。甜食如紅湯圓、糖果，以及甜清酒也是請神明助陣的好選擇。

▲開工這10樣東西不要拜。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲開工這10樣東西不要拜。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

避開10樣雷區供品：芭樂、蛋捲上榜

為了避免事業受阻，小孟老師列出11樣開工「禁拜」物品。除了常見的芭樂（象徵開芭樂票）、番茄（易有血光）與釋迦（易頭痛）外，他也特別提醒，不要拜「蓮霧」，以免前途茫茫霧霧；「黑皮蛋」代表會遇到黑心客；「蛋捲」則意指事業脆弱。

此外，粥（績效稀疏）、鴨蛋（業績差）及烤得太焦黑的雞，也應避免出現在供桌上，且供桌不宜擺放蠟燭，以免前途微弱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

人生被別人的事塞滿？　日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

2026年「開工挑這2天」最旺！　10供品踩巨雷不能拜

春節胖3kg還有救！年後關鍵14天　醫教你免挨餓擊退「腹部中央銀行」

太習慣台灣用餐！韓國人「回國見1狀況」不適應　網吵翻：會給負評

求財前先看家庭關係　命理師：父母愛抱怨會破壞子女財運

非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

像人生審查會！最討厭親戚問「2種問題」全場怒：有夠沒禮貌

超痛「花2000元刮刮樂沒中」又繼續買　一票人揭真實心態

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

人生被別人的事塞滿？　日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

2026年「開工挑這2天」最旺！　10供品踩巨雷不能拜

春節胖3kg還有救！年後關鍵14天　醫教你免挨餓擊退「腹部中央銀行」

太習慣台灣用餐！韓國人「回國見1狀況」不適應　網吵翻：會給負評

求財前先看家庭關係　命理師：父母愛抱怨會破壞子女財運

非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

像人生審查會！最討厭親戚問「2種問題」全場怒：有夠沒禮貌

超痛「花2000元刮刮樂沒中」又繼續買　一票人揭真實心態

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

生活熱門新聞

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

全台有雨！　2波溼答答時間曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

圖表懶人包！初五接財神6大禁忌

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

更多熱門

相關新聞

最佳開工時段出爐！拜拜不放「1蔬果」

最佳開工時段出爐！拜拜不放「1蔬果」

隨著春節9天假期步入尾聲，各行各業準備開工拜拜，祈求未來一整年生意興隆。對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師特別提醒，最佳開工時段、該準備哪些供品，以及不該拜哪些供品。

禮儀公司送行者車子無法啟動警助趕吉時

禮儀公司送行者車子無法啟動警助趕吉時

丈夫想進屋！迷信妻一句話阻擋…結局慘

丈夫想進屋！迷信妻一句話阻擋…結局慘

4人捐1200個平安箱　助花蓮弱勢

4人捐1200個平安箱　助花蓮弱勢

嬤孫遇死劫　友人嘆：好人沒好命

嬤孫遇死劫　友人嘆：好人沒好命

關鍵字：

馬年開工吉時紅包技巧祭拜供品避禁忌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面