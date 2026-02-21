　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

目擊者驚述「3分鐘沉沒」　貝加爾湖車輛「墜冰裂縫7死」遺體已定位

▲▼ 貝加爾湖、中國遊客、 七死一生還、2026.2.20意外 。（圖／翻攝 抖音）

▲大陸網傳現場打撈定位畫面 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯貝加爾湖20日發生一起重大的旅遊安全事故。一輛載有8名中國遊客與1名俄羅斯司機的越野車，在奧利洪島（Olkhon Island）附近的冰面行駛時，意外墜入巨大的冰裂縫並迅速沈沒。有目擊者描述當時看見的情況，「車輛兩、三分鐘就沉入湖中。」根據陸媒最新消息，目前7名中國罹難者遺體已尋獲打撈中。

根據《央視》報導，俄羅斯緊急情況部2月20日發佈消息稱，貝加爾湖冰層坍塌事故中，已發現7名遇難者遺體，目前計劃展開潛水員打撈作業。隨後，中國駐伊爾庫茨克總領館證實，貝加爾湖汽車落水事故中，涉事車輛上共載有9人，包括1名俄羅斯司機和8名中國遊客車輛，當天在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近因冰面破裂沈湖，其中1名中國遊客逃生，其餘7名中國遊客溺亡。

事發地點位於貝加爾湖北線著名的藍冰觀賞點「霍博伊角」附近。現場目擊者指出，當時多輛俗稱「小鋼砲」的當地特色改裝車正載著遊客在冰面上穿梭。

▲▼ 貝加爾湖、中國遊客、 七死一生還、2026.2.20意外 。（圖／翻攝 抖音）

▲貝加爾湖冬天表面是厚重冰層 。（圖／翻攝 抖音）

根據《極目新聞》報導，一位在俄羅斯的中國遊客回憶事當時，她正好在現場，發生事故的是一輛具有當地特色的「小鋼炮」車，僅兩三分鐘就沈入湖中。車上一位男性遊客在車輛沉湖前的最後一刻打開了車門，其他遊客用繩子將他從冰裂縫中拉上冰面。

根據報導稱，事發地是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，現場除了發生意外的車輛外，周邊還有其他幾輛載有遊客的車輛。

發生意外時，附近車輛上的男性基本都前往救援，參與救援的人中有中國遊客，但車輛下沉太快，實在沒有辦法。她目睹這一幕被嚇壞了，到晚上還手腳發軟。

最新消息稱，該意外「唯一」生還者是來自江蘇的男性遊客。目前救援人員已發現7具遺體，通過水下攝像頭可見，車輛已在霍博伊角附近定位，事發區域水深度約18米，裂縫寬約3米，水下打撈作業正在進行中。

中國駐伊爾庫茨克總領事館已立即啟動應急機制，派員趕赴現場處理善後，並嚴正要求俄方儘速查明事故原因。總領館曾於1月29日發布安全提醒，明確指出奧利洪島的冰上官方道路尚未正式開放，冰面遍佈肉眼難以察覺的裂縫，嚴禁遊客乘坐車輛穿越自然冰面。目前，當地相關機構已全面禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。

貝加爾湖遊客事故冰面裂縫旅遊安全俄羅斯

