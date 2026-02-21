美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

▲學習資源公司（Learning Resources Inc）執行長沃爾登伯格。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國聯邦最高法院20日作出重大裁決，宣告川普政府依據《國際緊急經濟權力法》課徵的史無前例關稅措施違憲，這項判決更為史無前例的鉅額退稅鋪路。此前已有多間進口商、美國州政府以及其他機構提出訴訟，伊利諾州一間玩具商更成為扳倒關稅巨獸的關鍵推手。

根據《路透社》報導，主攻教育玩具市場的學習資源公司（Learning Resources Inc）約有9成產品由中國代工，光是2025年就繳納高達1000萬美元關稅（約新台幣3.1億元）。該公司2025年4月率先提告，成為挑戰川普關稅的首批中小企業之一。

學習資源公司執行長沃爾登伯格（Rick Woldenberg）接受《路透社》訪問時坦言，「我希望這項判決能讓所有人喘口氣，好好思考什麼才是真正重要的事。」他接手這家家族企業近30年，從沒想過自己會走上法庭對抗政府。

學習資源公司專門生產「字母咖啡杯」、「數字積木」等教育玩具，在全球約100個國家銷售，約500名員工。由於公司大部分產品都在中國製造，因此川普的關稅政策也嚴重打擊了學習資源公司。

這筆沉重稅金迫使沃爾登伯格必須減少開支，影響營運計畫。沃爾登伯格原定在伊利諾州增建60萬平方英尺倉儲辦公空間的計畫被迫喊停，員工也被迫投入重組供應鏈的任務。

沃爾登伯格無奈表示，「我們去年的收入縮水了。」公司從追求創新轉為求生存模式，銷售、行銷和產品開發計畫全部打亂，使得他只能選擇提出訴訟，而他也成功在同年6月贏得地方法院的訴訟。他強調自己的法律行動並非政治考量，而是單純的稅務問題。他說，「他們欠我們錢，每個美國人都同意我們繳太多稅了，沒人想繳不必要的稅。」

如今判決結果出爐，沃爾登伯格只想帶領公司重回正軌，因為過去一年他們已經花費大量精力在法庭上，現在只希望政府盡快退還先前所繳納的關稅。

根據美國商會2025年報告指出，像學習資源這類中小企業佔全美進口商約97%，每年進口商品價值高達8680億美元（約新台幣27兆元）。川普關稅政策對這些企業的生存構成嚴重威脅。關稅政策2025年4月發布公告的數日後，沃爾登伯格隨即公開反對。

對於川普政府要求企業將製造業遷回美國的政策，沃爾登伯格以實務角度提出質疑。他指出，公司生產線使用超過30台射出成型機，每台重達數噸，將熔化塑料注入數千個鋼製模具中。搬遷成本極其高昂，光是物流就需要數十輛平板卡車和一系列起重機，幾乎不可能完成。

更關鍵的是專業技術問題。沃爾登伯格的中國合作工廠擁有多年玩具製造經驗，勞工技術純熟且能達到玩具產業的高規格安全標準。他直言，「要在緊急狀態下將供應鏈撤出一個國家，就像一顆炸彈掉在頭上一樣，根本沒人準備好面對這種任務。」要複製這樣的產能，可能需要數月甚至數年時間。