社會 社會焦點 保障人權

嘉義男火車站前遭圍毆「全身是傷」慘死　殘忍行兇3男1女聲押

▲▼嘉義火車站前地下道，1男遭4人痛歐致死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義火車站前地下道1男遭4人痛毆倒地死亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、陳宏瑞／嘉義報導

嘉義市大年初三（19日）上午驚傳街頭命案，民眾在嘉義火車站前地下道出口處發現一名張姓男子（62歲）倒臥地面動也不動，警消趕抵時人已明顯死亡且出現屍僵，現場緊急拉起封鎖線，警方也火速逮捕涉嫌動手打死4名男子，檢警相驗發現死者全身多處外傷、挫傷，研判與遭毆打有關，檢察官複訊後，向法院聲請羈押4名動手的嫌犯，並排定25日解剖釐清確切死因。

警方調查，19日凌晨及上午，張姓男子因撿拾回收物問題，先後與他人爆發激烈口角，衝突迅速升高，竟接連遭人動手圍毆。直到當天上午10時許，張男被發現倒臥地下道出口，早已沒有生命跡象。

▲▼嘉義火車站前地下道，1男遭4人痛歐致死。（圖／記者翁伊森翻攝）

警、消接獲報案後火速到場，初步釐清，張男凌晨先與73歲吳姓男子爭執，當場遭對方猛踹數下；未料上午8時許又與53歲邱姓男子、71歲陳姓男子及60歲林姓女子再度起衝突，慘遭3人徒手圍毆，4人行兇後隨即離去。

離譜的是，直到當日上午10時許，陳男與林女返回現場，發現張男仍倒在原地且已無呼吸，這才驚覺事態嚴重，連忙報警。警方獲報後迅速鎖定涉案對象，將吳、邱、陳、林4人全數拘提到案，依傷害致死罪移送偵辦。

嘉義地檢署接獲警方通報後，立即指派檢察官蕭仕庸指揮偵辦，並調閱監視器、核發拘票，檢察官20日上午會同法醫相驗，確認死者全身多處外傷與挫傷，外觀符合遭毆打致死特徵，但為求慎重，將於25日上午由法醫研究所進行解剖，以釐清確切死因。

檢方表示，4名被告20日晚間移送複訊後，檢察官認定均涉犯《刑法》傷害致死罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，已於深夜向法院聲請羈押，後續將持續追查案情釐清責任歸屬。

02/20 全台詐欺最新數據

