好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

▲包含美國好市多在內多間零售巨頭已對美國政府提出訴訟，如今川普關稅政策更是被最高法院判定違法。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國最高法院以6比3的票數，正式推翻總統川普在2025年4月2日發動的全球關稅措施，震撼各界。這項被視為貿易戰重要轉折的判決出爐後，美國零售聯盟立刻發聲，呼籲政府盡速啟動退稅機制，將已繳納的關稅款項返還給進口商，好市多等零售巨頭先前已對政府提起訴訟，如今總算看到曙光。

美國零售聯盟（National Retail Federation）政府事務資深副總佛蘭契對判決結果發表聲明表達高度肯定。他強調，這項裁定終於為美國企業與製造商帶來「迫切需要的確定性」，讓全球供應鏈在運作時不再面臨模糊不清的貿易規範。

他認為，明確且一致的貿易政策是推動經濟成長的關鍵要素，更能替美國家庭帶來就業機會與發展契機。

退稅金額驚人 10年影響恐達3兆美元

根據聯邦數據統計，截至2025年12月為止，美國財政部已經從這波加徵的進口關稅中收取超過1330億美元（約新台幣4.2兆元）。更值得關注的是，若持續實施，未來10年的影響金額預估將高達約3兆美元（約新台幣94兆元）。

下級法院成關鍵 退款程序恐一團糟

值得注意的是，最高法院在裁決中並未明確說明企業是否能順利拿回已繳納的數十億美元關稅。持反對意見的大法官卡瓦諾在口頭辯論時便預警，後續的退款程序很可能會陷入混亂。因此，佛蘭契代表零售聯盟特別呼籲下級法院務必確保關稅退款能順利進行，他認為退款將成為一股經濟動能，讓企業有機會將資金重新投入營運、員工薪資與服務客戶。

律師讚完全徹底的勝利

代表小型企業出庭辯護的律師卡提亞則直言，這項裁決對所有挑戰川普全球關稅的人士而言，是一場「完全徹底的勝利」。他進一步指出，判決結果再次確認美國最核心的憲政價值，那就是對人民課稅的權力應該掌握在國會手中，而非由單一個人決定。