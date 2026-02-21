美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌大讚：勇於向違憲濫權總統說不

▲民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。

在美台簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

黃國昌表示，聯邦最高法院清楚宣示，雖然IEEPA 賦予總統在國家緊急狀態下「管制進口」（regulate importation）的權力，但這並不包括徵收關稅的權力。因為、美國聯邦憲法明定徵稅權屬於國會，可以合理預期的，聯邦最高法院的這個判決，勢必引發川普的憤怒。同時，川普也將想辦法透過其他途徑達到他的目的。

黃國昌說，儘管如此，美國聯邦最高法院至少展現了什麼是一個獨立的司法，一個敢向集大權於一身的總統説不的司法，才是真正令人尊敬的司法。