指甲剪「尾端小孔」有何用途？　多數人竟從沒用過

▲指甲刀後方都會有一個小孔，大家可能不知道用途，原始設計早在150年前就藏著小巧思。示意圖。（翻攝自photoAC）

根據《紐約郵報》報導，一名國外網友在臉書好奇指出，婆婆發現她不知道指甲剪上的小洞是做什麼用的時候，笑到停不下來，讓她傻眼的問網友，「難道只有我1個人不知道嗎？」

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友紛紛瞎猜，包含拿來裝剪下來的指甲、收納牙線的地方等。但事實上，指甲剪後端的小孔，可透過圓環、繩子或掛鉤，連接到鑰匙圈、盥洗包或旅行收納袋上，而真正用途曝光後，讓大票網友感到相當震驚。

據了解，現代指甲剪的設計，是弗格蒂（Valentine Fogerty）在1875年於美國取得第1款槓桿式指甲剪的專利，在那之前大票人都用小刀來修剪指甲，直到1881年，海姆（Eugene Heim）與梅茲（Celestin）改良成現今熟悉的指甲剪，其中也包含了設計的小孔。



