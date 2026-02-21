獨／絕對能源吸金逾50億主嫌正片照曝光　落網持續進３階段詐騙同事積蓄也賠光

▲絕對能源吸金盤主嫌邱志豪開會畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



絕對能源公司負責人邱志豪涉嫌誆騙被害人先後以能源公司特別股、虛擬貨幣及撮合放貸平台對外詐騙吸金超過50億新台幣，最誇張的是檢警調追查絕對能源公司吸金案收網逮捕邱嫌等人時，他們第二階段的變形詐騙：發行EGT、

TBT，簽訂「智能合約」虛擬貨幣吸金盤，甚至衍生第三階段的EGT 「自由借貸平台」仍持續在外詐騙被害人。



導致北檢去年才針對絕對能源特別股案件吸金2.7億甫收網，今年1月31日邱嫌等人涉嫌誆騙投資人購買虛幣吸金逾50億元、再度拘提邱志豪等人，偵訊後裁定羈押，但根據爆料者透露，邱嫌詐騙集團其餘成員仍在外以承銷礦機可抽成、誠意回購虛擬幣等話術在外行騙。



目前有被害人表示：他從2023年5月起陸續匯款、購買邱嫌的虛擬幣，最終損失新台幣114萬元。被害人是在職場上，認識絕對能源公司成員楊獻智，兩人原本新北市板橋區一處私立居家長照機構，共同擔任居家服務員，雙方因工作協作、交接個案及日常聯繫建立信任。

▲絕對能源吸金盤介紹的介貸媒合平台吸金盤。（圖／記者張君豪翻攝）



未料楊男利用同事關係累積的信賴，於2023年5月23日起向其推介「AI智能鏈上當鋪」投資方案，稱告訴人作為「金主」投入資金後，由楊與「絕對創新投資有限公司」進行「質押虛擬貨幣」操作，並「保證」每月可固定獲取7%回饋金，以此誘使告訴人信以為真。



楊獻智在2023年5月24日起，先後邀約被害人加入LINE群組「DEFI眾籌」及「NEVER EVER」。群組內楊、邱、黃姓犯嫌其同夥逐月製作、張貼不實投資獲利表，營造資金可回收且持續獲利的假象，使告訴人匯款到指定虛擬貨幣電子錢包地址，導致當居家照服員的被害人短短兩年損失高達114萬。



直到去年12月30日北檢指揮警調拘提邱志豪到案，並涉嫌以「後金養前金」手法詐騙吸金逾1億7千萬元，被害人向楊獻智查證，對方竟以「收回訊息」撤回內容，疑刻意避免留下可供追查的證據。



目前已有數十名絕對能源詐騙吸金盤的被害人透過網路串連，並委託理然法律事務所所長律師李欣庭發起集體訴訟，律師李欣庭指出，絕對能源集團從遭檢警調查後，陸續以發行特別股、虛擬貨幣、借貸媒合平台，甚至投資挖礦設備迄今仍在外吸金，李欣庭呼籲曾投資該集團不實金融商品的民眾可盡速報案並保全手邊匯款證據、對話紀錄以利後續提告求償。

