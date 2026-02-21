不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示，判決令人失望，接下來將簽署一項命令，對全球商品額外徵收10％關稅，最快3天後生效。對此，前立委蔡正元今（21日）表示，這是病急亂投醫，122款規定，實施附加關稅期間最長只能150天，而且川普緊急援用122款的前提也不當，還是會被告上法院，最後還是會灰頭土臉。



蔡正元表示，美國最高法院封殺川普的對等關稅後，川普緊急援用1974年美國貿易法122款，對所有進口貨加徵10%關稅，其實這個做法還是病急亂投醫，因為122款規定，實施附加關稅的期間最長只能150天，所以只能課到今年的七月。

蔡正元表示，再者，122款的動用前提必須是美國面臨嚴重的國際收支赤字，已對美元和美國經濟穩定構成重大威脅，目前這個前提並不存在，因為美國雖然有「貿易赤字」，但沒有「國際收支赤字」，目前美元也沒有嚴重的貶值危機、美國經濟也沒有不穩定的問題，例如美國整體失業率比中國低、美國GDP成長率比歐洲和日本高、美國的通貨膨脹還算溫和。

蔡正元認為，川普緊急援用122款的前提不當，還是會被告上法院，最後還是會灰頭土臉，美國最大的問題反而是關稅太高，這個問題又是川普自己造成的，這就是為什麼去年年初，自己就斷定，川普關稅是王安石變法ㄧ事無成。

▼前立委蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

