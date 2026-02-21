川普關稅遭最高院否決！賴士葆喊撤回ART　嗆卓榮泰、林佳龍負責

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台美於農曆年前完成對等貿易協定（ART）的簽署，台灣爭取到對美關稅協議15%，且「不疊加」。但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，至於美國先前和其他國家達成的協議是否還有效？川普表示，其中許多貿易協定仍繼續有效，而有些將被其他關稅所取代。不過國民黨立委賴士葆今（21日）要求撤回ART協議，並強烈點名行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍即刻負起最終責任。

在台美簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

賴士葆表示，ART簽完8天，美國最高法院還給了世界一個公道，賴政府卻黑箱作業強簽5000億美元投資加上占國內生產毛額（GDP）的3%國防支出，都在IEEPA框架下任人宰割。

賴士葆認為，現在ART法源基礎已變動，要求撤回ART協議，送交立法院的MOU查照案應改為實質審查，無論IEEPA情報和法律風險評估是誰做的，卓榮泰、林佳龍應即刻負起最終責任。

