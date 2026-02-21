現場畫面曝！台東醉漢開走警車　台9線逃30KM…撞爆自小客釀3傷

記者楊晨東、黃資真／台東報導

台東一名葉姓男子昨(20日)晚間醉倒在路邊，3名員警獲報抵達現場，上前關心時，葉男竟趁機開走警用巡邏車，沿台9線逃逸30公里後，最終失控撞上自小客車才停下，不僅葉男傷重，更波及無辜2人受傷，造成一共3人送醫救治。

▲台東醉漢開走警用巡邏車，逃逸30公里後衝撞自小客車，造成3人受傷送醫。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）



初四醉漢倒路邊 竟開走警用巡邏車

還原事發經過，年約40歲的葉姓男子昨晚9時許倒在池上鄉忠孝路、忠仁路口，消防局接獲通報後隨即派遣救護人員前往處理，並同步通知警方到場協助戒護，共3名員警抵達現場，因葉男未有明顯攻擊或失控行為，現場人員未提高警戒。

未料，葉男竟趁警消注意力分散之際，趁隙跳上未熄火的巡邏車，於晚間9時49分開走逃離現場，令在場人員措手不及。

台9線狂飆逃逸30公里 撞爆無辜自小客

之後葉男一路沿台9線狂飆30公里，警方緊跟在後，直到葉男行經349公里處東成橋附近，失控撞上自小客車，才結束這場鬧劇。而現場畫面中2車的車輛碎片四散，車頭皆嚴重毀損，巡邏車後車窗破碎、車頂上警示燈掉落，地上滿是外洩的油漬，可見當時撞擊力道之大。

救護人員獲報到場，將葉男與自小客車2人送醫救治，目前傷況仍在觀察中。關山分局表示，已成立專案小組釐清相關責任，同時全面檢討勤務流程與車輛管理機制，強化教育訓練。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。