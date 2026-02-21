北上湧車潮「國5紫爆」恐堵15小時　上午壅塞路段快看

▲國道北部初五路況預報。（圖／高公局提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今日為大年初五，截止上午7時交通量為16.2百萬車公里，預估今日交通量為119百萬車公里。高公局預判，上午共有4處路段為重點壅塞路段，其中國五北向宜蘭至坪林恐塞15小時，目前宜蘭至頭城路段時速僅有15公里。

▲▼國道初五中、南部路況預報。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

另查昨日路況除國1北向台中至后里、后里至苗栗（凌晨1點紓解）、新竹系統至湖口（凌晨1點紓解）；國3北向南雲至南投、沙鹿至大甲、通霄至西濱（凌晨1點紓解）、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至坪林（凌晨2點紓解），其餘路段於21時後大致正常。

今日相關疏導措施包括：

1.匝道封閉：

(1)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(2)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2.高乘載管制：

13-18時國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

3.收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。

4.其他：另有開放路肩、替代道路、匝道儀控⋯等。

▲國道初五疏運措施及塞車路段預測。