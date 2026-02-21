又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

▲美國總統川普在白宮記者會上再度提及台灣「偷走」美國晶片產業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院20日推翻總統川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施。對此，川普隨即在白宮強硬回應，宣布將改採其他法律依據措施，對全球商品全面加徵10%關稅，強調「很多」既有貿易協議仍然有效。同時，他再度點名台灣「偷走」美國晶片產業，直言不會讓美國失去自身產業優勢。

美國國會媒體《Roll Call》所公布的逐字稿，川普在記者會上表示，儘管最高法院否決他先前依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的關稅措施，但他仍握有其他「替代方案」，將在不同授權基礎下，對全球商品直接課徵10%關稅，並於未來約5個月內展開必要調查，以對個別國家施加「公平的關稅」。

面對媒體提問，是否擔心過去透過IEEPA談成的貿易協議會被要求重談，甚至削弱美方談判主導權，川普並未正面回應籌碼問題，只重申將全面實施新關稅。他表示，「有些還算數，很多仍然有效，但也有一些不會，將會被其他關稅取代。」

川普也把矛頭指向企業外移現象，批評美國廠商將生產外包給海外，導致國內就業流失。他直言，若在其他國家生產汽車，就必須支付15%、20%甚至30%的關稅，「那些事情本來就不該發生，美國不會因此失去自己的產業。」

談到半導體產業，川普再度點名台灣，「同樣的情況也發生在台灣。台灣人進來以後，就搶走了我們的晶片生意，他們在接下來的30年裡不停地大量生產晶片，把我們的公司，也就是英特爾（Intel）擠下去，不然英特爾現在應該是最大的公司了。」

川普更強調，他在本屆政府剛上任初期時「真的救了英特爾」，並稱如今來自台灣的企業正因為不願承擔關稅成本，而在亞利桑那州、德州和其他地方興建新廠。

另外，川普也認為最高法院大法官眼睜睜看著美國慘遭蠶食鯨吞，「我們的汽車產業損失了50%。我們曾經是汽車製造商大國，生產各種類型的汽車，後來墨西哥、加拿大、日本、德國都搶占了市場，但現在他們都在復甦當中，而且復甦速度創下歷史新高。」