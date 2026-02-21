　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

▲▼美國總統川普在白宮記者會上再度提及台灣「偷走」美國晶片產業。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在白宮記者會上再度提及台灣「偷走」美國晶片產業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院20日推翻總統川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施。對此，川普隨即在白宮強硬回應，宣布將改採其他法律依據措施，對全球商品全面加徵10%關稅，強調「很多」既有貿易協議仍然有效。同時，他再度點名台灣「偷走」美國晶片產業，直言不會讓美國失去自身產業優勢。

美國國會媒體《Roll Call》所公布的逐字稿，川普在記者會上表示，儘管最高法院否決他先前依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的關稅措施，但他仍握有其他「替代方案」，將在不同授權基礎下，對全球商品直接課徵10%關稅，並於未來約5個月內展開必要調查，以對個別國家施加「公平的關稅」。

面對媒體提問，是否擔心過去透過IEEPA談成的貿易協議會被要求重談，甚至削弱美方談判主導權，川普並未正面回應籌碼問題，只重申將全面實施新關稅。他表示，「有些還算數，很多仍然有效，但也有一些不會，將會被其他關稅取代。」

川普也把矛頭指向企業外移現象，批評美國廠商將生產外包給海外，導致國內就業流失。他直言，若在其他國家生產汽車，就必須支付15%、20%甚至30%的關稅，「那些事情本來就不該發生，美國不會因此失去自己的產業。」

談到半導體產業，川普再度點名台灣，「同樣的情況也發生在台灣。台灣人進來以後，就搶走了我們的晶片生意，他們在接下來的30年裡不停地大量生產晶片，把我們的公司，也就是英特爾（Intel）擠下去，不然英特爾現在應該是最大的公司了。」

川普更強調，他在本屆政府剛上任初期時「真的救了英特爾」，並稱如今來自台灣的企業正因為不願承擔關稅成本，而在亞利桑那州、德州和其他地方興建新廠。

另外，川普也認為最高法院大法官眼睜睜看著美國慘遭蠶食鯨吞，「我們的汽車產業損失了50%。我們曾經是汽車製造商大國，生產各種類型的汽車，後來墨西哥、加拿大、日本、德國都搶占了市場，但現在他們都在復甦當中，而且復甦速度創下歷史新高。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形
過年剩2天！一票人崩潰　開工後還有「8大連假」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

劉品言當媽後首過春節！連晨翔「恩愛餵食」眼神超寵 私下互動全被拍

辛苦值得了！《嗨！營業中》改造老屋　孩童笑了「有家真好」

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

國際熱門新聞

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

更多熱門

相關新聞

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。其實早在日前前行政院副院長施俊吉就曾示警，美國政府已有「川普敗訴」的準備了，如果關稅違法，台灣為什麼要用5座台積電晶圓廠去換關稅減讓，而不等待美國最高法院判決？施俊吉今（21日）再度表示，當時自己努力勸阻政府應該等待美國最高法院判決，暫緩與美國達成談判協議，現在看來，這是絕對正確的建議，可惜未獲政府採用。

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌讚：勇於向違憲濫權總統說不

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌讚：勇於向違憲濫權總統說不

關鍵字：

北美要聞川普台灣晶片半導體台積電TSMC英特爾Intel對等關稅關稅最高法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面