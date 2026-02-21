川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

▲ 川普關稅被裁定違法。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦最高法院20日以6比3的票數做出裁決，認定總統川普未經國會授權單方面徵收的關稅屬違法行為，可能導致美國政府須退還逾1750億美元（約新台幣5.5兆元）稅款。賓州大學華頓預算模型（Penn Wharton Budget Model）估算指出，這筆潛在退款金額將退還給自川普擅自加徵關稅以來已繳納稅款的廣泛進口商。

綜合CNBC及《路透》，川普是美國史上首位援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅的總統，而最高法院20日的裁決並未明確表示聯邦政府可保留已收取的關稅款項，但也未直接提及退款問題。目前已有多家進口商引述下級法院認定川普關稅不合法的判決提起訴訟，要求退還關稅。

大法官警告：退款過程恐「一團混亂」

最高法院保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）對20日的裁決持反對意見，警告退還已收取關稅可能面臨後勤困難，「法院這項決定的過渡影響可能相當顯著。美國可能需要向支付IEEPA相關關稅的進口商退還數十億美元，儘管部分進口商可能已將成本轉嫁給消費者或其他人。」卡瓦諾直言，正如他在口頭辯論時所稱，退款過程很可能一團混亂。

這項裁決對全球經濟的影響可能持續數年，企業界已花費數月時間調整川普朝令夕改的貿易政策，他不僅將關稅用於處理貿易問題，更將其作為對付其他國家政策和行動的工具。

玩具商率先提告：國家需要收入就在國會辯論

玩具製造商Learning Resources執行長沃登伯格（Rick Woldenberg）是去年4月最早對關稅提告的企業之一，他直言。「如果國家需要收入，那就在國會辯論」，對於最高法院裁決表示，「我很興奮，希望大家都覺得自己贏了，這是所有人的勝利。」

截至去年11月，美國有效關稅稅率為11.7％，而2022年至2024年間平均僅2.7％。根據耶魯預算實驗室數據，關稅大幅提升已對消費者造成負擔。儘管白宮主張這些稅收由外國人支付，紐約聯邦儲備銀行上周估計，川普關稅的90％由美國消費者和企業承擔。

全球大廠均列退稅原告名單

受影響的公司涵蓋消費品、汽車、製造業和服裝等多個產業，這些企業依賴中國、越南、印度等採購中心的低成本生產。主要原告包括日本豐田集團（Toyota）子公司、美國好市多（Costco）、輪胎製造商固特異（Goodyear Tire & Rubber）、美國鋁業（Alcoa）、日本川崎重工（Kawasaki Motors）及法國眼鏡巨頭依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）等。

加州汽車輪圈製造商The Wheel Group執行長川崎（Wade Kawasaki）表示，該公司在IEEPA關稅下面臨約20％額外成本，他計劃申請退款，但團隊需整理數千筆交易以「算出欠我們多少錢。」部分美國企業選擇將收取退款的權利出售給外部投資者，預先獲得約25至30％的小額付款，同時同意若關稅被推翻則放棄其餘金額。

川普揚言徵更多關稅 經濟不確定性加劇

川普在裁決後的記者會上憤怒宣誓，將動用額外權力徵收更多關稅，包括對所有進口商品暫時加徵10％關稅，這為未來數月帶來更多不確定性。惠譽評級（Fitch Ratings）美國經濟主管索諾拉（Olu Sonola）指出，「關稅以某種形式重新出現的可能性依然顯著，再加上潛在的關稅退款，將產生混亂的營運和法律懸而未決的問題，加劇經濟不確定性。」