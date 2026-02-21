　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普關稅被裁定違法。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦最高法院20日以6比3的票數做出裁決，認定總統川普未經國會授權單方面徵收的關稅屬違法行為，可能導致美國政府須退還逾1750億美元（約新台幣5.5兆元）稅款。賓州大學華頓預算模型（Penn Wharton Budget Model）估算指出，這筆潛在退款金額將退還給自川普擅自加徵關稅以來已繳納稅款的廣泛進口商。

綜合CNBC及《路透》，川普是美國史上首位援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅的總統，而最高法院20日的裁決並未明確表示聯邦政府可保留已收取的關稅款項，但也未直接提及退款問題。目前已有多家進口商引述下級法院認定川普關稅不合法的判決提起訴訟，要求退還關稅。

大法官警告：退款過程恐「一團混亂」

最高法院保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）對20日的裁決持反對意見，警告退還已收取關稅可能面臨後勤困難，「法院這項決定的過渡影響可能相當顯著。美國可能需要向支付IEEPA相關關稅的進口商退還數十億美元，儘管部分進口商可能已將成本轉嫁給消費者或其他人。」卡瓦諾直言，正如他在口頭辯論時所稱，退款過程很可能一團混亂。

這項裁決對全球經濟的影響可能持續數年，企業界已花費數月時間調整川普朝令夕改的貿易政策，他不僅將關稅用於處理貿易問題，更將其作為對付其他國家政策和行動的工具。

玩具商率先提告：國家需要收入就在國會辯論

玩具製造商Learning Resources執行長沃登伯格（Rick Woldenberg）是去年4月最早對關稅提告的企業之一，他直言。「如果國家需要收入，那就在國會辯論」，對於最高法院裁決表示，「我很興奮，希望大家都覺得自己贏了，這是所有人的勝利。」

截至去年11月，美國有效關稅稅率為11.7％，而2022年至2024年間平均僅2.7％。根據耶魯預算實驗室數據，關稅大幅提升已對消費者造成負擔。儘管白宮主張這些稅收由外國人支付，紐約聯邦儲備銀行上周估計，川普關稅的90％由美國消費者和企業承擔。

全球大廠均列退稅原告名單

受影響的公司涵蓋消費品、汽車、製造業和服裝等多個產業，這些企業依賴中國、越南、印度等採購中心的低成本生產。主要原告包括日本豐田集團（Toyota）子公司、美國好市多（Costco）、輪胎製造商固特異（Goodyear Tire & Rubber）、美國鋁業（Alcoa）、日本川崎重工（Kawasaki Motors）及法國眼鏡巨頭依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）等。

加州汽車輪圈製造商The Wheel Group執行長川崎（Wade Kawasaki）表示，該公司在IEEPA關稅下面臨約20％額外成本，他計劃申請退款，但團隊需整理數千筆交易以「算出欠我們多少錢。」部分美國企業選擇將收取退款的權利出售給外部投資者，預先獲得約25至30％的小額付款，同時同意若關稅被推翻則放棄其餘金額。

川普揚言徵更多關稅　經濟不確定性加劇

川普在裁決後的記者會上憤怒宣誓，將動用額外權力徵收更多關稅，包括對所有進口商品暫時加徵10％關稅，這為未來數月帶來更多不確定性。惠譽評級（Fitch Ratings）美國經濟主管索諾拉（Olu Sonola）指出，「關稅以某種形式重新出現的可能性依然顯著，再加上潛在的關稅退款，將產生混亂的營運和法律懸而未決的問題，加劇經濟不確定性。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

川普關稅違法「估需退款5.5兆」！　好市多、豐田都提告討錢

美玩具商「9成中國代工」慘繳3.1億關稅　成扳倒川普關稅重要推手

美中戰機黃海上空緊急對峙　南韓防長竟怒向駐韓美軍司令抗議

又點名台灣「搶走晶片」！川普回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

【養到迅猛龍？】賓士貓突然扭曲身體站起 媽傻眼看牠耍怪

國際熱門新聞

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

更多熱門

相關新聞

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

川普對等關稅遭到美國最高法院判定違憲後，國際稅務情勢出現新變化，市場出現「台美對等貿易協定（ART）應該要撤回」的聲浪，對此安永聯合會計師事務所台灣所所長傅文芳今（21）日急喊：「千萬不要隨風起舞！」並呼籲各界要小心川普記仇。

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

美玩具商慘繳3.1億關稅　轉頭扳倒川普

川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

關鍵字：

川普關稅最高法院退稅美國經濟貿易政策

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面