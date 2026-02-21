川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

▲最高法院駁回關稅政策後，美國總統川普20日在白宮舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普向全球開徵對等關稅的核心政策遭重挫！美國最高法院以6比3裁定，川普未經國會授權、單方面援引緊急權力對全球商品加徵關稅的行徑「違法」。川普震怒，公開痛批多數派大法官「不愛國、不忠於憲法」，更點名他親自提名的戈蘇奇與巴瑞特等兩位大法官「讓家人蒙羞」。

這項裁決被視為川普第二任期以來最嚴重的司法挫敗。由9名大法官所組成的最高法院中，6人屬保守派、3人為自由派。儘管川普第一任內成功提名3名保守派大法官，形成穩定多數，但本案仍以6比3推翻其關稅政策。加入多數意見的包括首席大法官羅伯茲（John Roberts），以及川普提名的戈蘇奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

多數意見指出，川普援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統對全球商品課徵進口稅。判決強調，憲法明確將課稅權賦予國會，行政部門可規範經濟活動，但不能自行創設徵稅權限。戈蘇奇援引「重大問題原則」（Major Questions Doctrine），認為重大經濟決策必須有國會清楚授權。

法院並未對已徵收的上千億美元關稅如何處理提出具體指引。外界關注進口商是否能透過訴訟追回稅款，而法律界普遍預期，相關爭議恐需經歷冗長司法程序。

▲美國最高法院9位大法官。（圖／達志影像／美聯社）

面對裁決，川普在白宮記者會上火力全開，稱自己對某些法官感到絕對羞愧，批評他們「沒有勇氣做對國家有利的事」。他形容多數派是「名義共和黨人（RINO）與激進左派的走狗」，直言他們「非常不愛國，也不忠於我們的憲法」，甚至指控法院「受到外國勢力影響」。

根據《國會山莊報》，當被問及是否後悔提名巴瑞特與戈蘇奇時，川普未正面回應，但直言兩人的裁決「足以讓家人蒙羞」。他還說，這些法官「幾乎不會再受邀」，對於是否出席國情咨文時表示，「來不來都無所謂」。

相對地，川普公開感謝在裁定中少數持反對意見的湯瑪斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）與卡瓦諾（Brett Kavanaugh）等3位大法官。川普稱讚才華洋溢、能力卓越的卡瓦諾展現出對國家的熱愛與智慧，並表示對於這項任命「非常自豪」。

另外，美國副總統范斯（JD Vance）也在社群平台發文，批評裁決是「法院無法無天」。

川普表明不會退讓，揚言改以《貿易法》122條或301條款等其他法律依據維持關稅，並強調無須與國會合作。