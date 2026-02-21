　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲ 川普去年4月宣布對等關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普20日宣布，他已簽署一項全球性關稅命令，針對所有國家進口商品加徵10%關稅。這項措施將自美東時間24日午夜（台灣下午1時）生效，為期150天。白宮隨後發布事實清單，指出川普援引1974年《貿易法》第122條的法律權限，以「臨時進口稅」因應美國面臨的國際收支失衡問題，並公布礦產、金屬、能源產品等豁免清單。

川普發文寫道，「我很榮幸剛剛在橢圓辦公室簽署對所有國家徵收全球10%關稅的命令，這將幾乎立即生效。」白宮說明文件進一步解釋，這項措施旨在阻止美元外流至外國生產者，並激勵國內生產回流。透過提升國內生產，美國可望修正貿易逆差問題，同時創造高薪工作機會並降低消費者成本。

首度啟用1974年《貿易法》第122條　7月底到期

值得注意的是，這是1974年《貿易法》第122條首次被動用。根據美國國會研究處（CRS）去年的分析，該條款授權總統在面臨「大規模且嚴重的美國國際收支逆差」時採取因應措施，但設有150天的期限限制，稅率上限為15%。若10%全球關稅持續實施，預計於7月底到期。

廣泛豁免清單　礦產能源藥品不課稅

白宮公布豁免清單如下：

●特定關鍵礦產、貨幣用金屬與金條、能源及能源產品
●美國無法自行生產或產量不足的天然資源與肥料
●特定農產品如牛肉、番茄和柳橙
●藥品及藥品原料
●特定電子產品
●乘用車、部分輕型卡車、部分中型與重型車輛、巴士，以及部分乘用車、輕型卡車、重型車輛與巴士零組件
●特定航空產品
●書籍等資訊類物品、捐贈物資與隨身行李

●目前已受或日後將受《232條款》（Section 232）措施約束的所有商品及其零件。
●符合《美加墨協定》（USMCA）規範的加拿大與墨西哥商品。
●根據《多明尼加共和國—中美洲自由貿易協定》（Dominican Republic–Central America Free Trade Agreement），自哥斯大黎加、多明尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯或尼加拉瓜進口且可免關稅的紡織品與成衣商品。

最高法院判對等關稅違法　川普推替代方案

當天稍早，美國最高法院裁定川普先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅違法。川普對此直言，最高法院的判決令人失望，但他已準備好替代方案。白宮強調，儘管國內法律依據有所改變，但美國推動國內生產回流、透過關稅與協議擴大海外市場准入的整體方向不會改變。

美國貿易逆差飆升　國際收支問題嚴峻

白宮詳細列舉美國面臨的國際收支問題，拜登政府時期美國年度商品貿易逆差激增40%，2024年將達1.2兆美元；經常帳赤字占國內生產毛額（GDP）比重達負4%，幾乎是2013年至2019年間負2%水準的2倍；2024年底美國淨國際投資部位（NIIP）為負26兆美元，相當於GDP的89%，在全球各國中表現最差。

川普政府強調，若不處理這些根本性國際收支問題，可能危及美國籌資能力、削弱投資人信心、擾亂金融市場，並威脅經濟與國家安全。白宮表示，關稅將持續作為保護美國企業與勞工、促進國內生產回流、降低成本與提高薪資的關鍵工具。

02/20 全台詐欺最新數據

獨／吸金逾50億！　主嫌正面照曝光
好市多贏了！川普關稅違法　零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」
川普祭10%全球關稅　豁免清單公布
Makiyo指南宮走春「員工都跑來」關切！　原因藏洋蔥
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。對此，前立委邱毅今（21日）表示，這是自己早預期的結果，所以建議賴清德政府採「拖字訣」，現在回頭來看，付出的代價顯得愚蠢無比，現在川普要收拾殘局，按最高法院裁定，要退還1750億的稅，更嚴重的是川普領導威信掃地，對共和黨的期中選舉形成致命傷害，看來川普在年底選舉後，成為跛鴨總統的局面，是很難避免的結果。

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌讚：勇於向違憲濫權總統說不

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌讚：勇於向違憲濫權總統說不

不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

關鍵字：

川普全球關稅貿易法國際收支美國經濟

讀者迴響

