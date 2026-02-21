　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官是走狗！10%加徵關稅「效期曝光」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普所提出的關稅政策被最高法院判定違法。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普在第二任期最重視的關稅政策遭遇重大挫敗。最高法院20日以6比3的票數裁定他的關稅措施違法，推翻總額高達1750億美元的關稅，這是川普上任一年多來，首次遭遇罕見的限制。對於這項判決，川普無法接受，不僅痛批最高法院的裁決「荒謬」，更揚言將透過其他法律途徑，繼續推動替代性關稅方案。

川普怒批大法官不愛國

面對敗訴，川普毫不掩飾自己的憤怒。他在聲明中表示，這項裁決「令人深感失望」且「荒謬至極」，更直言對投下反對票的6位大法官「感到羞恥」，指責他們「沒有勇氣為國家做正確的事」。

川普甚至用「傻瓜和走狗」來形容這些大法官，批評他們「非常不愛國，背叛了憲法精神」。據知情人士透露，川普在與各州州長的私下會議中得知判決結果後，當場稱這是「恥辱」，並表示「必須對這些法院採取行動」。

火速簽署新行政命令

不過川普並未因此放棄。他在20日晚間透過社群媒體宣布，已簽署新的行政命令，繞過國會對全球進口商品課徵10%關稅。此外，政府也將啟動國家安全調查程序，針對特定產品徵收新關稅。儘管這項10%關稅的法定期限為150天，但當被問及時間限制時，川普輕描淡寫地表示，「我們有權做幾乎任何想做的事」。這意味著關稅時程可能會一路延燒到期中選舉，為眾議院和參議院的控制權之爭增添變數。

選民對關稅政策反彈大

事實上，關稅政策在政治上一直不受歡迎。川普不斷宣稱外國政府會支付這些關稅，且收入足以償還國債並發放紅利給納稅人，但證據顯示情況並非如此。川普2025年4月宣布全球關稅後，《美聯社》與NORC民調顯示，76%的美國民眾認為這些政策會推高消費品價格。2026年1月另一份民調更顯示，約6成美國人認為川普對其他國家課徵的新關稅已經太過火。這對一位承諾要解決通膨問題而當選的總統來說，無疑是個警訊。

共和黨內部現裂痕

川普強硬的關稅手段也讓許多共和黨議員感到不安。在他的第二任期內，至少有7位共和黨參議員公開表達疑慮。2月稍早，甚至有6位共和黨眾議員與民主黨聯手，投票支持反對川普對加拿大關稅的決議案。

肯塔基州參議員麥康諾在讚揚最高法院判決的聲明中，直指川普繞過國會實施關稅的做法「違法」，強調「國會在貿易政策中的角色不是可以規避的麻煩」。前副總統彭斯也在社群媒體上表示支持判決，強調「美國家庭和企業支付的是美國關稅，不是外國」。

民主黨抓住攻擊點

民主黨則迅速抓住這次判決大做文章，指控川普違法且讓中產階級家庭受苦。華盛頓州民主黨眾議員德爾貝內表示，川普「不是國王」，他的「關稅一直都是違法的」。身為民主黨國會競選委員會主席的她批評，「國會的共和黨人本可輕易為社區挺身而出，終結這場經濟危機，但他們選擇向川普屈膝，讓家庭、小企業和農民承受物價上漲之苦」。

關稅是川普經濟主軸

儘管面臨爭議，川普仍堅持關稅是經濟繁榮的關鍵。川普19日在搖擺州喬治亞州的庫薩鋼鐵公司發表演說，他提到「關稅」一詞多達28次，該公司表示進口稅讓其產品更能與中國商品競爭。川普堅稱，「沒有關稅，這個國家現在會陷入巨大麻煩」，並抱怨必須向最高法院證明自己使用關稅的正當性。

他說，「法律條文很清楚，我作為總統有權這麼做，有權基於國家安全目的對那些多年來剝削我們的國家課徵關稅」。然而最高法院的6比3判決，給出了明確的否定答案。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普祭10%全球關稅　豁免清單公布
Makiyo指南宮走春「員工都跑來」關切！　原因藏洋蔥
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？
川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官走狗！10%加徵關稅「效期曝光」
33歲孕婦如廁急產！　男嬰掉進馬桶
初五迎財神！網友「最靈財神廟」TOP5　拜完旺整年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官是走狗！10%加徵關稅「效期曝光」

對等關稅被判違法　川普還有「4大招」可用

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普對等關稅被推翻「企業盼追回損失」　全球貿易恐再陷混亂

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普對等關稅被判違法　宣布加徵10%全球關稅「3天後生效」

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官是走狗！10%加徵關稅「效期曝光」

對等關稅被判違法　川普還有「4大招」可用

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普對等關稅被推翻「企業盼追回損失」　全球貿易恐再陷混亂

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普對等關稅被判違法　宣布加徵10%全球關稅「3天後生效」

靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

獨／絕對能源吸金逾50億主嫌正片照曝光　落網持續進３階段詐騙同事積蓄也賠光

川普暴怒！痛批提名大法官「讓家人蒙羞」：關稅違法判決是不愛國

這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

好市多贏了！川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

初四就來擾！　8架次共機、7艘共艦出海擾台

美股創20年來首年最差紀錄！川普關稅成雙面刃　標普500僅漲13%

川普祭10%全球關稅「3天後上路」！　白宮公布豁免清單

AI換臉「裝俄羅斯妹」直播賣假貨！陸歌手2爭議遭官方列劣跡藝人

過年剩2天！一票人崩潰　網驚「等放8大連假」：又要跨年了

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

國際熱門新聞

川普宣布加徵10%全球關稅

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官「是走狗」！

白宮：川普3月31日將出訪中國

日男「憧憬美軍」　返國闖美軍基地被捕

山頂丟包女友害她凍死　男出庭喊冤

欠聯合國逾40億美元！　美國終於付錢了

更多熱門

相關新聞

最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

美國最高法院裁定川普政府不得再以IEEPA（1977年《國際緊急經濟權力法》）為依據，對全球全面徵收對等關稅。表面上看，這似乎讓所有近期談成的雙邊協議陷入法律真空，也讓全球市場再度進入不確定狀態。

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

川普關稅違法　財經網美：還有得看

川普關稅違法　財經網美：還有得看

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

對等關稅被判違法　川普還有4招可用

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

關鍵字：

北美要聞川普最高法院關稅美國經濟共和黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

川普宣布加徵10%全球關稅

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面