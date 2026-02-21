川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官是走狗！10%加徵關稅「效期曝光」

▲美國總統川普所提出的關稅政策被最高法院判定違法。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普在第二任期最重視的關稅政策遭遇重大挫敗。最高法院20日以6比3的票數裁定他的關稅措施違法，推翻總額高達1750億美元的關稅，這是川普上任一年多來，首次遭遇罕見的限制。對於這項判決，川普無法接受，不僅痛批最高法院的裁決「荒謬」，更揚言將透過其他法律途徑，繼續推動替代性關稅方案。

川普怒批大法官不愛國

面對敗訴，川普毫不掩飾自己的憤怒。他在聲明中表示，這項裁決「令人深感失望」且「荒謬至極」，更直言對投下反對票的6位大法官「感到羞恥」，指責他們「沒有勇氣為國家做正確的事」。

川普甚至用「傻瓜和走狗」來形容這些大法官，批評他們「非常不愛國，背叛了憲法精神」。據知情人士透露，川普在與各州州長的私下會議中得知判決結果後，當場稱這是「恥辱」，並表示「必須對這些法院採取行動」。

火速簽署新行政命令

不過川普並未因此放棄。他在20日晚間透過社群媒體宣布，已簽署新的行政命令，繞過國會對全球進口商品課徵10%關稅。此外，政府也將啟動國家安全調查程序，針對特定產品徵收新關稅。儘管這項10%關稅的法定期限為150天，但當被問及時間限制時，川普輕描淡寫地表示，「我們有權做幾乎任何想做的事」。這意味著關稅時程可能會一路延燒到期中選舉，為眾議院和參議院的控制權之爭增添變數。

選民對關稅政策反彈大

事實上，關稅政策在政治上一直不受歡迎。川普不斷宣稱外國政府會支付這些關稅，且收入足以償還國債並發放紅利給納稅人，但證據顯示情況並非如此。川普2025年4月宣布全球關稅後，《美聯社》與NORC民調顯示，76%的美國民眾認為這些政策會推高消費品價格。2026年1月另一份民調更顯示，約6成美國人認為川普對其他國家課徵的新關稅已經太過火。這對一位承諾要解決通膨問題而當選的總統來說，無疑是個警訊。

共和黨內部現裂痕

川普強硬的關稅手段也讓許多共和黨議員感到不安。在他的第二任期內，至少有7位共和黨參議員公開表達疑慮。2月稍早，甚至有6位共和黨眾議員與民主黨聯手，投票支持反對川普對加拿大關稅的決議案。

肯塔基州參議員麥康諾在讚揚最高法院判決的聲明中，直指川普繞過國會實施關稅的做法「違法」，強調「國會在貿易政策中的角色不是可以規避的麻煩」。前副總統彭斯也在社群媒體上表示支持判決，強調「美國家庭和企業支付的是美國關稅，不是外國」。

民主黨抓住攻擊點

民主黨則迅速抓住這次判決大做文章，指控川普違法且讓中產階級家庭受苦。華盛頓州民主黨眾議員德爾貝內表示，川普「不是國王」，他的「關稅一直都是違法的」。身為民主黨國會競選委員會主席的她批評，「國會的共和黨人本可輕易為社區挺身而出，終結這場經濟危機，但他們選擇向川普屈膝，讓家庭、小企業和農民承受物價上漲之苦」。

關稅是川普經濟主軸

儘管面臨爭議，川普仍堅持關稅是經濟繁榮的關鍵。川普19日在搖擺州喬治亞州的庫薩鋼鐵公司發表演說，他提到「關稅」一詞多達28次，該公司表示進口稅讓其產品更能與中國商品競爭。川普堅稱，「沒有關稅，這個國家現在會陷入巨大麻煩」，並抱怨必須向最高法院證明自己使用關稅的正當性。

他說，「法律條文很清楚，我作為總統有權這麼做，有權基於國家安全目的對那些多年來剝削我們的國家課徵關稅」。然而最高法院的6比3判決，給出了明確的否定答案。