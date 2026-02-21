　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台有雨！　2波溼答答時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲下周水氣增加。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，下周五各地為陰或多雲有短陣雨天氣；下周日新一波鋒面接近，東北季風南下，預估全台轉雨。

今僅東半部局部雨

薛皓天指出，今日底層為高壓迴流東南到偏南風環境，各地天氣為晴朗或晴時多雲天氣，僅迎風面東半部雲量稍多，局部有零星短暫雨。

薛皓天說，周日中高層有槽線於東北至朝鮮半島通過，底層有微弱東北季風南下，水氣有稍增多，不過台灣仍受東南到偏東風影響，迎風面恆春半島及東部為多雲局部有短暫陣雨，東北部雲量偏多不過偶仍有陽光露臉，北部及西半部維持晴到多雲；各地白天高溫仍可達25度，中南部局部地區有30度左右機會。

薛皓天分析，下周一、下周二中高層槽線遠離，台灣再度轉受脊區影響，底層為高壓迴流偏東到東南風轉偏南風環境，除了東半部迎風面為多雲局部有短暫陣雨，北部及西部維持晴朗或晴時多雲；北部高溫約25~27度，中部以南約28~30度，其餘地區約23~24度。

下周二晚變天

薛皓天提到，下周二中層有槽線於華南至東海北上掠過台灣附近，底層再東海有低壓鋒面建立；下周二晚間起鋒面通過，東北季風南增強南下，中北部及東部逐漸轉為陰或多雲有短暫陣雨，中南部維持晴到多雲。

薛皓天表示，下周三白天起受東北季風影響，迎風面中北部及東部維持陰或多雲有短暫陣雨，中部以南為多雲到晴；氣溫方面，因東北季風影響，中北部及東北部氣溫略降，高溫約20~22度，中部以南仍有25~30度高溫，越往南越熱。

下周五、下周日全台有雨

薛皓天指出，下周四東北季風迅速減弱轉偏東到東南風環境，不過中高層有槽線通過，帶來華南雲系東移，上半天各地為多雲到晴，中北部及東部氣溫可稍回升；下半天起雲系接近，中北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨；下周五中高層槽線持續通過台灣，底層有鋒面通過及華南雲系東移影響，各地為陰或多雲有短暫陣雨。

薛皓天說，下周六水氣逐漸減少，各地降雨稍趨緩，下半天逐漸轉晴到多雲；下周日新一波鋒面接近，東北季風南下，預估全台轉雨，且降雨會持續到至下下周二，不過後續天氣預報變動性仍大，請持續追蹤最新的天氣預報。

