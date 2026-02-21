大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

▲大樂透持續加碼。（示意圖／記者呂佳賢攝）
記者陳俊宏／綜合報導
金馬年春節大樂透持續加碼，清水孟國際塔羅小孟老師分享，今天大年初五樂透好運生肖包括「兔、龍、羊、猴、蛇」，招財數字為「1、3、5、8」；而刮刮樂財神方位為正西方，可找住家西方彩券行。
鼠
工作：點子驚豔全場
感情：職場戀情萌芽
財運：紅包行情看漲
健康：身心平衡健康
幸運色：深藍色
牛
工作：老闆大力讚賞
感情：另一半送驚喜
財運：正財投資穩定
健康：保持規律作息
幸運色：咖啡色
虎
工作：領導團隊衝刺
感情：霸氣守護愛人
財運：送禮得到貴人
健康：毒素順利排出
幸運色：亮橘色
兔
工作：同事互助順利
感情：溫柔體貼加分
財運：偏財運勢旺旺
健康：留意腸胃不適
幸運色：淺綠色
龍
工作：展現專業能力
感情：收到曖昧訊號
財運：接神迎到財神
健康：避免久坐不動
幸運色：金黃色
蛇
工作：輕鬆解決難題
感情：散發神秘魅力
財運：投資獲利看好
健康：留意情緒起伏
幸運色：銀灰色
馬
工作：貴人自動找上
感情：脫單機率極高
財運：業績能夠開旺
健康：遠離過敏源頭
幸運色：正紅色
羊
工作：創意獲得採納
感情：舊識擦出火花
財運：能有意外財富
健康：避免暴飲暴食
幸運色：鵝黃色
猴
工作：談判無往不利
感情：幽默感大加分
財運：中獎手氣不錯
健康：減少油膩攝取
幸運色：靛藍色
雞
工作：規劃井井有條
感情：認真模樣迷人
財運：發現省錢妙招
健康：睡眠品質留意
幸運色：米白色
狗
工作：受到長官信賴
感情：感情穩定升溫
財運：投資眼光獨到
健康：避免過度勞累
幸運色：土黃色
豬
工作：心情愉悅開工
感情：被愛包圍幸福
財運：業績獎金豐厚
健康：體重留意控制
幸運色：粉紅色
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
