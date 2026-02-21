　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「晚安小雞」陳能釧2024年2月自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，因而被當地警方逮捕入獄，他今年2月1日在手寫信中透露即將出獄。對此，晚安小雞臉書粉絲團管理者表示，目前已經在跑程序回台，請粉絲朋友們再等等，「時間到了，那個男人會旋風式回台！」

晚安小雞即將出獄。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲晚安小雞團隊透露，目前正在跑程序回台。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞，下同。）

晚安小雞在柬埔寨被捕入獄

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧事件經過，晚安小雞陳能釧與同伴阿鬧2024年2月自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，結果因損害柬埔寨形象被當地警方逮捕，雖然兩人召開記者會請求原諒，但仍在落網2天之後火速被判刑2年、罰款400萬柬幣，刑滿後再驅逐出境。

晚安小雞即將出獄。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲晚安小雞手寫信報平安。

晚安小雞預告將出獄

晚安小雞今年2月1日透過臉書粉絲團公開一封手寫信，當時他在信中提到，再過28天就可以出獄，回台之後他想要拍電影，也會繼續從事探險直播，他有好好反省自己做的錯事，以後會三思而後行，希望粉絲還記得自己。

距離手寫信公布已經過大半個月，晚安小雞臉書粉絲團管理者20日發文表示，目前正在跑程序回台，「我們知道哥姐們都在等他們回來，現在依然在等待程序，有些人會覺得晚安小雞已回台了，事實上還沒有，哥姐不用擔心，時間到了，那個男人會旋風式回台！」

出獄恐送中？外交部回應

至於外界傳聞晚安小雞出獄後可能會被直接遣返送至中國，我國外交部發言人蕭光偉上個月曾公開表示，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

以前的照片，有許多笑聲 現在的畫面，比以前安靜 盛況是真的，低谷也是真的 有些結果，是自己造成的 不能怪任何人 以前的自己已回不去了 但人經歷過可以成長 後來才明白一言一行會改變一切 現在的我… 至少知道該怎麼把每一步給走好 現在留下來的每一個人 我都會更加珍惜 謝謝你們都還在 ✅✅✅ ????正在跑程序回台，再請哥姐稍稍等待！ #晚安小雞

晚安小雞發佈於 2026年2月20日 星期五

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／30歲夫妻刮中2000萬　當場哭了
晚安小雞要回台了！　最新近況曝
台彩公布「6家超旺彩券行」　這家5年開7注最猛
川普對等關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂
今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門
3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名：永遠在排隊

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名：永遠在排隊

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

幕後／台南難整合？藍營「換妃」耳語不斷　挺憲派說不可能

男初四釣魚落水　海巡緊急救起

張文案2／恐懼在網路蔓延！「模仿威脅」遍地開花　檢警火速查辦

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

船上26隻綿羊和10隻山羊，船長幾歲？　陸網公認5道小學「變態」數學題超傻眼

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

台灣「寶嘉聯合2026年重點新車」！入門掀背到7人座電動休旅通通有

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

生活熱門新聞

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

圖表懶人包！初五接財神6大禁忌

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

獨／遇強則發！蟑螂空降刮刮樂竟中100萬

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

男替女友卡自由座挨轟　竟被爆是牙醫

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

更多熱門

相關新聞

蔡阿嘎回北港「嗑整隻青蛙湯」：整隻啃才爽！

蔡阿嘎回北港「嗑整隻青蛙湯」：整隻啃才爽！

百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯時常在社群分享生活點滴，近日夫妻倆回雲林北港，不忘品嚐在地美食。為此，他在社群秀出家鄉味，照片一曝光可是嚇壞了不少網友，原來他們跑去吃北港特有的料理「青蛙湯」，引發熱議。

網紅小心！　國稅局：國外廣告「零稅率」收入證明要自提

網紅小心！　國稅局：國外廣告「零稅率」收入證明要自提

日網紅帶爸媽體驗刮刮樂　1舉動獲讚

日網紅帶爸媽體驗刮刮樂　1舉動獲讚

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」

YTR鐵牛喜迎二寶！　甜曬陪產照

YTR鐵牛喜迎二寶！　甜曬陪產照

關鍵字：

晚安小雞柬埔寨網紅

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布加徵10%全球關稅

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

最難忘舊愛星座Top 5　金牛抗拒重新開始

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面