晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「晚安小雞」陳能釧2024年2月自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，因而被當地警方逮捕入獄，他今年2月1日在手寫信中透露即將出獄。對此，晚安小雞臉書粉絲團管理者表示，目前已經在跑程序回台，請粉絲朋友們再等等，「時間到了，那個男人會旋風式回台！」

▲晚安小雞團隊透露，目前正在跑程序回台。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞，下同。）

晚安小雞在柬埔寨被捕入獄

回顧事件經過，晚安小雞陳能釧與同伴阿鬧2024年2月自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，結果因損害柬埔寨形象被當地警方逮捕，雖然兩人召開記者會請求原諒，但仍在落網2天之後火速被判刑2年、罰款400萬柬幣，刑滿後再驅逐出境。

▲晚安小雞手寫信報平安。

晚安小雞預告將出獄

晚安小雞今年2月1日透過臉書粉絲團公開一封手寫信，當時他在信中提到，再過28天就可以出獄，回台之後他想要拍電影，也會繼續從事探險直播，他有好好反省自己做的錯事，以後會三思而後行，希望粉絲還記得自己。

距離手寫信公布已經過大半個月，晚安小雞臉書粉絲團管理者20日發文表示，目前正在跑程序回台，「我們知道哥姐們都在等他們回來，現在依然在等待程序，有些人會覺得晚安小雞已回台了，事實上還沒有，哥姐不用擔心，時間到了，那個男人會旋風式回台！」

出獄恐送中？外交部回應

至於外界傳聞晚安小雞出獄後可能會被直接遣返送至中國，我國外交部發言人蕭光偉上個月曾公開表示，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。