對等關稅被判違法　川普還有「4大招」可用

記者黃翊婷／綜合報導

美國最高法院法官20日以6比3票數作出裁定，認定美國總統川普政府援引《國際緊急經濟權力法》推動的全球對等關稅違法。不過，外媒分析，川普仍有「4大工具」可以繼續對進口商品採取強勢的課稅政策，包含反制不公平貿易的301條款、針對貿易逆差的122條款等等。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

雖然美國最高法院20日作出裁決，認定川普針對全球各國的關稅政策違法，但根據《美聯社》報導，喬治城大學貿易法教授克勞森（Kathleen Claussen）表示，她相當確信川普可以透過其他方式，重建「關稅版圖」。報導中還列出川普的「4大工具」，他仍有可能繼續對進口商品採取強勢的課稅政策。

工具1：反制不公平貿易的301條款

美國有一項有效的政策工具，用以制衡其指控從事「不正當」、「不合理」或「歧視性」貿易行為的國家，就是1974年《貿易法》第301條。

川普在政策實踐中頻繁且強勢運用此條款，尤其是對中國，他在第一任期內援引第301條，因應北京以強硬手段挑戰美國科技優勢的作為，對中國進口商品加徵大規模關稅。

不過，雖然301條款關稅在金額方面不設上限，原則上為期4年，期滿後可延長，但行政部門在實行之前，必須經由美國貿易代表進行調查，還要舉辦公開聽證。專家認為，若川普要用該條款來對付那麼多國家，程序將會非常繁複且十分耗費人力。

工具2：針對貿易逆差的122條款

美國國際貿易法院5月裁定，川普不得以緊急狀態權力作為打擊貿易逆差的依據，其中一項關鍵理由，在於國會已透過1974年《貿易法》第122條，賦予白宮有限且明確的因應權限。

該條款允許總統在面對貿易失衡時，可在最長150天內課徵最高15％關稅，而且不必事前啟動調查程序。但122條款的權限至今未曾實際用於徵收關稅，具體運作方式仍存在不確定性。

工具3：保護國家安全的232條款

川普在兩任總統任期中，積極運用1962年《貿易擴展法》第232條授權，對他認定的威脅美國國家安全的進口商品加徵關稅，包含鋼鐵、鋁品、汽車、汽車零件、銅、木材等產品，去年9月甚至擴展到廚房及浴室設備、布質家具等等。

不過，232條款關稅在法律上未設明確上限，必須由美國商務部進行正式調查。

工具4：重啟大蕭條年代法案的338條款

美國國會1930年通過《關稅法》，大幅提高進口商品關稅，因為法案提案人的緣故，相關關稅措施也被稱為「斯穆特－霍利關稅」（Smoot-Hawley tariffs）。但該法案長期以來受到經濟學界及史學界嚴厲批評，不僅壓縮全球商貿活動，甚至惡化大蕭條的衝擊。

而《關稅法》第338條授權總統，得以對歧視美國企業的國家進口商品課徵最高50％關稅，且無須事前調查，關稅存續期間也未設期限。

這類關稅過去從未真正實施，只是在1930年代的貿易談判中，曾被美國政府當作談判籌碼之一。然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）去年9月接受媒體採訪時，曾提到如果法院裁定川普動用緊急權力課徵關稅違法，政府將考慮以第338條作為「備用方案」。