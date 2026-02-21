快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。至於美國先前和其他國家達成的協議是否還有效？對此，川普表示，其中許多貿易協定仍繼續有效，而有些將被其他關稅所取代。而台美對等貿易協定ART日前才正式簽署。

川普去年4月2日發布第14257號行政命令，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）向全球各國課徵關稅。美國數個州去年4月下旬提起訴訟，指控川普政府濫用《國際緊急經濟權力法》，推行非法且混亂的關稅政策，要求法院宣布該政策無效。

對等關稅被判違法 川普轟恥辱



美國最高法院本月20日做出裁決，認定川普針對全球各國的關稅政策違法。對此，川普表示，對於裁決結果感到失望，甚至直指這項裁決是一個恥辱，但他已準備好其他的替代方案。

綜合《路透》、《Financial Times》等外媒報導，川普在白宮舉行的記者會中宣布，他將根據1974年貿易法第122條規定，簽署一項命令，對全球商品加徵10％關稅，這項新的全球關稅最快將在3天後生效；另外，他還會啟動其他幾項調查，避免美國受到不公平貿易行為侵害。

另外，有媒體詢問，美國先前和其他國家達成的協議是否還有效？川普指出，其中許多貿易協定仍有效，而有些將失效，並被其他關稅所取代。