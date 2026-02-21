今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

▲今初五迎財神。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是大年初五「迎財神」，清水孟國際塔羅小孟老師提醒6項禁忌，像不要罵人「窮」字，舊春聯或破掉春聯一定要處理，不然窮神會上門。命理專家雨揚老師也分享3招開運小妙招，像是吃水餃象徵招財進寶，整理錢包象徵財庫穩固不漏財。

小孟老師在臉書說，大年初五又稱為「破五日」，也就是初一到初五的禁忌完全解除；初五是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，雖初五沒什麼重大禁忌，但還是有部分要遵守的小禁忌。

1、家中勿留垃圾

初五要迎富送窮，因此要將垃圾也就是窮，將它送出去，代表將窮神送走，財神自然就會來。

2、打掃家裡

初五要將家中地板、垃圾打掃乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨，財神自然就會來。

3、忌訪他人家裡

初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人。另一說因初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣，那就不好了。

4、忌睡午覺

初五要迎財神，因此起來動一動對身體比較好。古人認為，不動代表窮，要動才會富，因此俗稱「恨窮」。很多商人會選擇在初五開市，但今年初六開市比較吉。

5、不要罵人窮字

初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人背後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

6、舊春聯不宜放超過初五

有貼喜氣春聯的朋友，財神比較會到家中作客，因為門口越紅越喜氣。反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，不然窮神會上門。

雨揚老師也在臉書提到，初五就是迎財神、開市開運的好日子啦，象徵新年正式啟動，財運、事業運、貴人運一起旺起來。

3招開運小妙招：

1、清掃家中角落，把霉運送走。

2、吃水餃象徵招財進寶、元寶滿滿。

3、整理錢包、收據、零錢，象徵財庫穩固不漏財。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。