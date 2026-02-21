川普對等關稅被推翻「企業盼追回損失」　全球貿易恐再陷混亂

記者黃翊婷／綜合報導

美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法；川普則宣布將對全球商品額外徵收10％關稅。美國最高法院的這項裁決一出，立刻掀起各國關注，各領域企業雖然期盼追回損失，但大多也都處於觀望狀態，全球貿易體系恐怕會再度陷入混亂。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普對等關稅被判違法

川普去年4月2日發布第14257號行政命令，援引《國際緊急經濟權力法》向全球各國課徵關稅；隨後，美國數個州去年4月下旬提起訴訟，指控川普政府濫用《國際緊急經濟權力法》，推行非法且混亂的關稅政策，要求法院宣布該政策無效。

美國最高法院法官今年2月20日以6比3票數作出裁定，認定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》推動的全球對等關稅違法。最高法院首席大法官約翰（John Roberts）表示，總統聲稱擁有單方面徵收無限量、無期限和無限範圍關稅的特殊權力，然而考量到這項權力的廣泛性、歷史背景與憲法架構，總統必須明確證明國會曾經授予他這樣的權限。

各領域業者反應

根據《BBC》報導，美國明尼蘇達州嬰幼兒產品銷售商貝尼克（Beth Benike）表示，對此感到如釋重負，她的產品有些用料美國沒有，先前的關稅政策宣布時，她的產品被迫滯留在國外長達8周，導致庫存不足，收入銳減，為此不得不動用退休金，甚至解僱一些員工，如果把因關稅而損失的潛在收入，以及缺貨期間損失的收入加起來，她可能損失接近100萬美元。

教育玩具製造商沃爾登伯格（Rick Woldenberg）直言對川普的關稅政策感到不滿，「美國最高法院支持我們」，他覺得這是一場重大的勝利。據了解，沃爾登伯格的公司去年支付了大約1000萬美元的進口關稅，他希望能透過法院的裁決追回這筆錢。

全球貿易體系恐再陷混亂

不過，美國最高法院的裁決並未明確說明是否會退還關稅以及退還的方式，目前各國政府都在關注後續發展，許多企業經營者也都還處於觀望狀態。外界擔憂，這恐怕會讓全球貿易體系再度陷入混亂。