川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

記者黃翊婷／綜合報導

美國最高法院法官20日以6比3票數作出裁定，認定美國總統川普政府援引《國際緊急經濟權力法》推動的全球對等關稅違法。對此，財經網美胡采蘋認為，川普或許會動用301條款或其他行政法規，應該能湊出一套課稅依據，雙方攻防「還有得看」。

▲川普對等關稅被推翻。（圖／路透）

川普去年4月2日發布第14257號行政命令，援引《國際緊急經濟權力法》向全球各國課徵關稅。但美國最高法院法官今年2月20日以6比3票數作出裁定，認定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》推動的全球對等關稅違法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最高法院首席大法官約翰（John Roberts）在法院見解書中表示，總統聲稱擁有單方面徵收無限量、無期限和無限範圍關稅的特殊權力，然而考量到這項權力的廣泛性、歷史背景與憲法架構，總統必須明確證明國會曾經授予他這樣的權限。

針對關稅議題，胡采蘋21日凌晨在臉書「Emmy追劇時間」發文表示，川普可能會用301條款或各種其他行政法規，加上商務部所有局長、科長，把大家手上的行政命令組織起來，應該還是湊得出一套課稅依據。

胡采蘋認為，「大法官會議的判決是指『你用這個法律課關稅是違憲的』，但其實美國總統一定搞得出其他行政手段去課稅」，接著再一次從地方法院、上訴法院、最高法院打一輪，最終打到憲政法庭，「所以還有得看」。