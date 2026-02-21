　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲下周二變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

下周三北部高溫降6度！中央氣象署表示，下周二晚起至下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署說，今天風向為東南至偏南風，水氣較少，僅迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；氣溫方面，夜晚清晨低溫在中部以北約12至16度，宜、花約16、17度，南部及東南部約18度；高溫方面，預測北部及東半部24至26度，中南部27、28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

下周二晚變天

氣象署指出，周日到下周二白天僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨；周日晚至下周一基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨。

氣象署提到，下周二晚起至下周三鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。根據氣象署預報，台北市下周二高溫28度，下周三剩22度，降幅達6度。

氣象署表示，下周四東北季風減弱，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨；下周五另一鋒面影響，水氣增多，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。

▼根據氣象署預報，台北市下周二高溫28度，下周三降到22度，降幅達6度。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普對等關稅被判違法　宣布加徵10%全球關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

川普對等關稅被推翻「企業盼追回損失」　全球貿易恐再陷混亂

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

AI詐騙激增！6成偽冒案件來自社群平台　春節「5不守則」防詐

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

倩碧小花腮紅不用千元超親民！3款熱賣色號推薦　限定組合網友瘋搶

9韓星睡覺怪癖超驚人！燦烈「睜眼睡到充血」　鄭恩地夢遊在陽台醒來

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

川普對等關稅被判違法　宣布加徵10%全球關稅「3天後生效」

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

【這裡最發財】八路財神廟發財大砲初四開炸　民眾瘋搶現金

生活熱門新聞

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

獨／遇強則發！蟑螂空降刮刮樂竟中100萬

男替女友卡自由座挨轟　竟被爆是牙醫

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

圖表懶人包！初五接財神6大禁忌

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

更多熱門

相關新聞

周末飆30度溫差大　下周迎「一日多變」晴雨交替

周末飆30度溫差大　下周迎「一日多變」晴雨交替

氣象專家吳德榮表示，初四（20日）北部白天起轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨，明天起至下周二各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，但日夜溫差大，下周二（24日）又有一波東北季風南下。

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

明天北北基、東半部有雨　初五起全台好天氣「高溫飆30度」

明天北北基、東半部有雨　初五起全台好天氣「高溫飆30度」

今起回暖到上班日「高溫飆30度」　下周二變天北部轉濕涼

今起回暖到上班日「高溫飆30度」　下周二變天北部轉濕涼

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面