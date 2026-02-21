年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

▲下周二變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

下周三北部高溫降6度！中央氣象署表示，下周二晚起至下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署說，今天風向為東南至偏南風，水氣較少，僅迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；氣溫方面，夜晚清晨低溫在中部以北約12至16度，宜、花約16、17度，南部及東南部約18度；高溫方面，預測北部及東半部24至26度，中南部27、28度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



下周二晚變天

氣象署指出，周日到下周二白天僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨；周日晚至下周一基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨。

氣象署提到，下周二晚起至下周三鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。根據氣象署預報，台北市下周二高溫28度，下周三剩22度，降幅達6度。

氣象署表示，下周四東北季風減弱，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨；下周五另一鋒面影響，水氣增多，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。

▼根據氣象署預報，台北市下周二高溫28度，下周三降到22度，降幅達6度。（圖／氣象署）


