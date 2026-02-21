　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普對等關稅被判違法　宣布加徵10%全球關稅「3天後生效」

記者黃翊婷／綜合報導

美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。對此，川普表示，最高法院的判決令人失望，他已經準備好其他的替代方案，接下來他將簽署一項命令，對全球商品額外徵收10％關稅，最快3天後生效。

川普（圖／路透）

▲川普宣布對全球商品加徵10％關稅。（圖／路透）

川普去年4月2日發布第14257號行政命令，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）向全球各國課徵關稅。美國數個州去年4月下旬提起訴訟，指控川普政府濫用《國際緊急經濟權力法》，推行非法且混亂的關稅政策，要求法院宣布該政策無效。

美國最高法院本月20日作出裁決，認定川普針對全球各國的關稅政策違法。對此，川普表示對於裁決結果感到失望，甚至直指這項裁決是一個恥辱，但他已準備好其他的替代方案。

綜合《路透》、《Financial Times》等外媒報導，川普在白宮舉行的記者會中宣布，他將根據1974年貿易法第122條規定，簽署一項命令，對全球商品加徵10％關稅，這項新的全球關稅最快將在3天後生效；另外，他還會啟動其他幾項調查，避免美國受到不公平貿易行為侵害。

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

