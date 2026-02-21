川普關稅被最高院推翻！歐盟、英國、加拿大反應一次看

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國最高法院20日以6比3裁定，川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）單方面實施的廣泛全球性關稅措施已逾越總統權限，因美國憲法將課稅與關稅權力明確賦予國會。裁決推翻川普政府以緊急權力徵收的全面關稅，但不影響基於國安或其他貿易法規施行的產業性關稅。對此，歐盟、英國、加拿大也緊盯後續動向。

歐盟審慎分析裁決 憂美方另闢途徑重啟關稅

歐洲聯盟表示，已注意到最高法院裁決，正進行詳細法律分析。歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）指出，歐盟正與美國政府保持密切聯繫，了解白宮後續因應方向，並強調大西洋兩岸企業高度依賴「穩定且可預測的貿易關係」。歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）則表示，裁決顯示即使是美國總統，也須在法律框架下行事，並將召開緊急會議評估影響。歐盟官員私下也不諱言，華府可能透過「232條款」等其他法律工具重新啟動部分關稅。

英國盼維持優惠貿易地位

英國政府回應指出，雖然美方全面關稅政策遭推翻，但英國目前享有全球最低互惠關稅之一，預期與美國的優惠貿易地位可望延續。英國政府發言人表示，將與美國合作釐清裁決對雙邊及全球關稅安排的實際影響，並持續支持英國企業因應變化。

加拿大出口短期受惠 長期仍存不確定性

加拿大方面認為，裁決證實部分關稅措施「不合理」，有助減輕部分出口商成本壓力，特別是汽車零件、機械與日用品等行業。不過，加拿大政府也指出，針對鋼鐵、鋁材與汽車等以國安或特定貿易條款施行的高額關稅仍然有效。分析人士警告，美國仍可運用232條款或301條款重新施壓，整體貿易政策不確定性未除，企業在供應鏈與投資布局上仍須保持高度警戒。