台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

▲多家彩券行連續開出大紅包、小紅包，成為名副其實的「春節幸運店」。（圖／記者許力方攝）



記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

大樂透春節加碼期間，台彩公司20日晚間公布，有多家幸運的彩券行都有超過一次的春節加碼獎項開出紀錄，包括台中市北屯區的「幸運商行｣、台南市永康區「金鑽商行｣、新北市中和區「希望彩券行｣、台南市六甲區的「萬客來彩券行｣、花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行｣以及高雄市小港區的「漢生彩券行｣。

▼6家彩券行狂開紅包，台中這間最猛。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

各家幸運彩券行整理



台中市北屯區「幸運商行｣：113年開出3注春節加碼獎項、114年2月14日開出大樂透頭獎4.7億元，今年加碼期間2月12日、17日、18日、19日都有開出加碼獎項，包含1注大紅包及3注小紅包，累積第五屆以來春節加碼獎項已開出7注

台南市永康區「金鑽商行｣：114年開出1注春節大紅包，今年2月13日、14日、18日和19日也都有開出加碼獎項，這幾天合計開出1注大紅包及3注小紅包，累積本屆已開出5注春節加碼獎項

新北市中和區「希望彩券行｣：113年、114年皆開出1注春節加碼獎項，今年2月13日、16日各開出1注大紅包，2月19日則是開出1注小紅包，累積春節加碼獎項開出次數也已達到5次之多

台南市六甲區「萬客來彩券行｣：113年10月28日開出威力彩頭獎6.3億元，113、114年也都有開出春節加碼獎項，大年初三（2月19日）再度開出1注小紅包，累積開出3注春節加碼獎項

花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行｣：曾於114年1月27日開出大樂透頭獎1億元，隔日（114年1月28日）接著開出1注春節大紅包，今年大年初三則是開出1注小紅包

高雄市小港區「漢生彩券行｣：今年大年初一（2月17日）才開出大樂透頭獎1億元，大年初三（2月19日）又開出1注小紅包獎項。

2/20初四獎號及中獎結果



大年初四（2月20日）大樂透開出的獎號為13、15、18、24、33、49，特別號為10，頭獎一注獨得，幸運開出本期2.08億元頭獎的是桃園市觀音區的「日王旺彩券行｣。

此外，初四（20日）開出的春節大紅包獎號從小到大依序為01、03、12、18、21、25、27、34、35，春節小紅包獎號為08，開獎結果，春節大紅包共開出26組，其中21組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另有1組由3注均分，每注獎金各333,333元。

而春節小紅包獎項共開出50組，其中32組為1注獨得10萬元獎金，13組由2注均分，每注獎金5萬元，4組由3注均分，每注獎金33,333元，另外還有一組由6注均分，每注分得獎金16,666元。



正在實施頭獎加碼的今彩539今晚開出的5個獎號為04、11、22、23、27，本期開出一注頭獎，單注獎金1千萬元，由新北市林口區的「林口幸運來彩券行｣開出。



統計至大年初四（2月20日），大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組。