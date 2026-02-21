　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中幸運商行5年開7注最猛

▲▼大樂透，彩券。（圖／記者許力方攝）

▲多家彩券行連續開出大紅包、小紅包，成為名副其實的「春節幸運店」。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

大樂透春節加碼期間，台彩公司20日晚間公布，有多家幸運的彩券行都有超過一次的春節加碼獎項開出紀錄，包括台中市北屯區的「幸運商行｣、台南市永康區「金鑽商行｣、新北市中和區「希望彩券行｣、台南市六甲區的「萬客來彩券行｣、花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行｣以及高雄市小港區的「漢生彩券行｣。

▼6家彩券行狂開紅包，台中這間最猛。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼6家彩券行狂開紅包，台中這間最猛。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

各家幸運彩券行整理

台中市北屯區「幸運商行｣：113年開出3注春節加碼獎項、114年2月14日開出大樂透頭獎4.7億元，今年加碼期間2月12日、17日、18日、19日都有開出加碼獎項，包含1注大紅包及3注小紅包，累積第五屆以來春節加碼獎項已開出7注

台南市永康區「金鑽商行｣：114年開出1注春節大紅包，今年2月13日、14日、18日和19日也都有開出加碼獎項，這幾天合計開出1注大紅包及3注小紅包，累積本屆已開出5注春節加碼獎項

新北市中和區「希望彩券行｣：113年、114年皆開出1注春節加碼獎項，今年2月13日、16日各開出1注大紅包，2月19日則是開出1注小紅包，累積春節加碼獎項開出次數也已達到5次之多

台南市六甲區「萬客來彩券行｣：113年10月28日開出威力彩頭獎6.3億元，113、114年也都有開出春節加碼獎項，大年初三（2月19日）再度開出1注小紅包，累積開出3注春節加碼獎項

花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行｣：曾於114年1月27日開出大樂透頭獎1億元，隔日（114年1月28日）接著開出1注春節大紅包，今年大年初三則是開出1注小紅包

高雄市小港區「漢生彩券行｣：今年大年初一（2月17日）才開出大樂透頭獎1億元，大年初三（2月19日）又開出1注小紅包獎項。

2/20初四獎號及中獎結果
大年初四（2月20日）大樂透開出的獎號為13、15、18、24、33、49，特別號為10，頭獎一注獨得，幸運開出本期2.08億元頭獎的是桃園市觀音區的「日王旺彩券行｣。

此外，初四（20日）開出的春節大紅包獎號從小到大依序為01、03、12、18、21、25、27、34、35，春節小紅包獎號為08，開獎結果，春節大紅包共開出26組，其中21組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另有1組由3注均分，每注獎金各333,333元。

而春節小紅包獎項共開出50組，其中32組為1注獨得10萬元獎金，13組由2注均分，每注獎金5萬元，4組由3注均分，每注獎金33,333元，另外還有一組由6注均分，每注分得獎金16,666元。

正在實施頭獎加碼的今彩539今晚開出的5個獎號為04、11、22、23、27，本期開出一注頭獎，單注獎金1千萬元，由新北市林口區的「林口幸運來彩券行｣開出。

統計至大年初四（2月20日），大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

川普關稅被最高院推翻！歐盟、英國、加拿大反應一次看

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

Volvo「70年代經典獵跑車P1800ES」限量重生！手工打造年產僅5輛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

生活熱門新聞

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

獨／遇強則發！蟑螂空降刮刮樂竟中100萬

男替女友卡自由座挨轟　竟被爆是牙醫

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

圖表懶人包！初五接財神6大禁忌

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

曾簽過DNR「昏迷前後悔了」　醫護急call...女兒卻拒接

更多熱門

相關新聞

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

大樂透今晚（20日）開獎，頭獎新台幣2億元一注獨得！中獎彩券開出地點位於桃園市觀音區草新里大觀路二段165號的日王旺彩券行，一夕誕生億萬富翁，消息曝光後引發彩迷熱議。

即／大樂透2億獎號來了！百萬紅包還有256組

即／大樂透2億獎號來了！百萬紅包還有256組

初四大樂透加碼　「好運5生肖」招財數字曝

初四大樂透加碼　「好運5生肖」招財數字曝

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

大樂透下期上看2億　24人成百萬富翁

大樂透下期上看2億　24人成百萬富翁

關鍵字：

大樂透

讀者迴響

熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面