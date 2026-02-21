長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

▲日本住友商事員工涉嫌用假證件闖進美軍橫須賀基地，被警方逮捕。（示意圖／翻攝自橫須賀基地Instagram）



記者董美琪／綜合報導

日本一名長期外派伊拉克的45歲男子，涉嫌持偽造身分證件闖入位於神奈川縣的駐日美軍設施，已遭警方依「刑事特別法」逮捕。經查，該男子任職於日本大型綜合商社住友商事，公司方面也已出面證實身分。

長期派駐伊拉克 返日持假證件闖橫須賀基地

根據《日本經濟新聞》與《產經新聞》報導，神奈川縣警方指出，男子自2023年前後被派往伊拉克工作，期間每隔數月返國一次。警方調查發現，他在去年10月回到日本時，疑似持偽造證明卡通過管制門禁，進入駐日美軍橫須賀基地內部。

警方是在他近日自海外返日後實施拘捕，並依違反刑事特別法罪嫌移送檢方偵辦。

不只橫須賀 疑多次出入厚木基地

辦案人員表示，男子供稱「因為對美軍抱持憧憬」才會進入基地，不過實際動機仍有待釐清。警方進一步掌握線索指出，他過去疑似也曾以相同方式，多次出入同樣位於神奈川縣的厚木基地。

此外，調查過程中發現，男子曾在基地內租車，相關車輛之後出現在東京都內等地行駛，詳細用途仍在追查。

▲日商社員工持假證闖美軍橫須賀基地，自稱「憧憬美軍」遭逮。（圖／翻攝自橫須賀艦隊司令部Threads）



住友商事證實員工身分 強調全力配合調查

住友商事今日透過官網發布聲明，確認涉案者為公司員工，並表示將嚴正看待此事，全面協助警方釐清案情，同時對事件引發社會不安致歉。

所謂「刑事特別法」，是依據《日美安保條約》制定的特別法規，內容包括禁止非法進入駐日美軍基地或管制區域，以及以不正手段蒐集軍事情報、破壞軍用設備等行為。過去沖繩普天間飛行場遷移至名護市邊野古所引發的抗議行動中，也曾適用該法處理相關案件。

神奈川縣警方表示，後續將全面釐清偽造證件來源與男子多次進入軍事設施的真正目的。