　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

▲▼橫須賀基地,橫須賀海軍基地。（圖／翻攝自橫須賀基地Instagram）

▲日本住友商事員工涉嫌用假證件闖進美軍橫須賀基地，被警方逮捕。（示意圖／翻攝自橫須賀基地Instagram）

記者董美琪／綜合報導

日本一名長期外派伊拉克的45歲男子，涉嫌持偽造身分證件闖入位於神奈川縣的駐日美軍設施，已遭警方依「刑事特別法」逮捕。經查，該男子任職於日本大型綜合商社住友商事，公司方面也已出面證實身分。

長期派駐伊拉克　返日持假證件闖橫須賀基地

根據《日本經濟新聞》與《產經新聞》報導，神奈川縣警方指出，男子自2023年前後被派往伊拉克工作，期間每隔數月返國一次。警方調查發現，他在去年10月回到日本時，疑似持偽造證明卡通過管制門禁，進入駐日美軍橫須賀基地內部。

警方是在他近日自海外返日後實施拘捕，並依違反刑事特別法罪嫌移送檢方偵辦。

不只橫須賀　疑多次出入厚木基地

辦案人員表示，男子供稱「因為對美軍抱持憧憬」才會進入基地，不過實際動機仍有待釐清。警方進一步掌握線索指出，他過去疑似也曾以相同方式，多次出入同樣位於神奈川縣的厚木基地。

此外，調查過程中發現，男子曾在基地內租車，相關車輛之後出現在東京都內等地行駛，詳細用途仍在追查。

▲▼橫須賀基地,橫須賀海軍基地。（圖／翻攝自橫須賀艦隊司令部Threads）

▲日商社員工持假證闖美軍橫須賀基地，自稱「憧憬美軍」遭逮。（圖／翻攝自橫須賀艦隊司令部Threads）

住友商事證實員工身分　強調全力配合調查

住友商事今日透過官網發布聲明，確認涉案者為公司員工，並表示將嚴正看待此事，全面協助警方釐清案情，同時對事件引發社會不安致歉。

所謂「刑事特別法」，是依據《日美安保條約》制定的特別法規，內容包括禁止非法進入駐日美軍基地或管制區域，以及以不正手段蒐集軍事情報、破壞軍用設備等行為。過去沖繩普天間飛行場遷移至名護市邊野古所引發的抗議行動中，也曾適用該法處理相關案件。

神奈川縣警方表示，後續將全面釐清偽造證件來源與男子多次進入軍事設施的真正目的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

快訊／美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

快訊／白宮：川普3月31日將出訪中國

嗆爆南韓！日外相茂木敏充喊「竹島是日本領土」　韓怒召大使抗議

日本禽獸父「性侵2親女兒」！害15歲姊亂倫產子　14歲妹墮胎

快訊／俄貝加爾湖觀光車墜冰窟！冰面翻覆「9人僅1獲救」

欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

快訊／美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

快訊／白宮：川普3月31日將出訪中國

嗆爆南韓！日外相茂木敏充喊「竹島是日本領土」　韓怒召大使抗議

日本禽獸父「性侵2親女兒」！害15歲姊亂倫產子　14歲妹墮胎

快訊／俄貝加爾湖觀光車墜冰窟！冰面翻覆「9人僅1獲救」

欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

Volvo「70年代經典獵跑車P1800ES」限量重生！手工打造年產僅5輛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

國際熱門新聞

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

山頂丟包女友害她凍死　男出庭喊冤

欠聯合國逾40億美元！　美國終於付錢了

身家上億！時尚巨頭ASOS創辦人離奇墜樓亡

白宮：川普3月31日將出訪中國

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

互動如母子！小泉替高市「整理裙襬」暖爆

比馬斯克有錢！她驚見餘額63千兆元

日禽獸父「性侵2女兒」！姊亂倫產子、妹墮胎

即／俄貝加爾湖車輛墜冰窟　9人僅1獲救

嗆爆南韓！日外相演說喊「竹島是日本領土」

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

更多熱門

相關新聞

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

美軍基地旁　毒蜘蛛擴散入侵日本

美軍基地旁　毒蜘蛛擴散入侵日本

日本重大車禍　8車慘遭「連環衝撞」

日本重大車禍　8車慘遭「連環衝撞」

日7歲男童「闖鐵軌散步」被電車撞！頭部骨折

日7歲男童「闖鐵軌散步」被電車撞！頭部骨折

美軍重啟二戰原彈機場　對付這敵人

美軍重啟二戰原彈機場　對付這敵人

關鍵字：

住友商事美軍基地橫須賀

讀者迴響

熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面