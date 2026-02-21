初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

▲初五求財，不少民眾會到廟裡祈求新的一年財運亨通。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

正月初五被視為「五路財神」的生日，不少商家選在這一天開市迎財神，祈求新的一年財運亨通、生意興隆。民俗上，開市時多會準備三牲、糕果、香燭、甲馬、壽金等供品，並焚香禮拜，以示對財神的尊敬與誠意。不過，命理專家楊登嵙提醒，開市拜拜的供品其實也有禁忌，若供品選擇不當，民俗上被認為可能影響運勢，商家不可不慎。

開市拜拜常見6大禁忌

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊登嵙指出，部分水果或食物在諧音或象徵意義上，並不適合在正月初五開市時供奉。例如，「芭樂」在民間常被聯想到「芭樂票」，對收支票或往來帳款的商家來說，被認為不吉利。

此外，「蓮霧」因果實中空，被視為有「無心」之意，象徵做事易出差錯、受阻礙；「鴨蛋」則有「掛鴨蛋」的聯想，民俗上代表業績不佳，開市時也應避免。

▲正月初五開市接財神供品禁忌。（AI協作圖／記者閔文昱製作，經編輯審核）

皮蛋、粥、釋迦也不宜

除了水果外，部分常見食物同樣被列為禁忌。楊登嵙表示，「皮蛋」在說法上容易聯想到「黑心」，象徵可能遇到奧客或黑心客戶；「粥」則被認為有「稀稀落落」之意，暗示績效不振。

至於「釋迦」，則因外型酷似釋迦牟尼佛的頭部，民俗上被視為對神明不敬，因此不適合作為開市拜拜的供品。

民俗信仰重在求心安

楊登嵙也提醒，相關禁忌屬於民俗信仰層面，重點在於表達敬神與求心安的心意。商家開市時，保持誠心、守法經營，才是長久之道。