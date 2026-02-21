　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

▲▼初五求財，不少民眾到八里五福宮拜拜，祈求新的一年財運亨通。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲初五求財，不少民眾會到廟裡祈求新的一年財運亨通。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

正月初五被視為「五路財神」的生日，不少商家選在這一天開市迎財神，祈求新的一年財運亨通、生意興隆。民俗上，開市時多會準備三牲、糕果、香燭、甲馬、壽金等供品，並焚香禮拜，以示對財神的尊敬與誠意。不過，命理專家楊登嵙提醒，開市拜拜的供品其實也有禁忌，若供品選擇不當，民俗上被認為可能影響運勢，商家不可不慎。

開市拜拜常見6大禁忌

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊登嵙指出，部分水果或食物在諧音或象徵意義上，並不適合在正月初五開市時供奉。例如，「芭樂」在民間常被聯想到「芭樂票」，對收支票或往來帳款的商家來說，被認為不吉利。

此外，「蓮霧」因果實中空，被視為有「無心」之意，象徵做事易出差錯、受阻礙；「鴨蛋」則有「掛鴨蛋」的聯想，民俗上代表業績不佳，開市時也應避免。

▲正月初五開市接財神供品禁忌。（AI協作圖／記者閔文昱製作，經編輯審核）

▲正月初五開市接財神供品禁忌。（AI協作圖／記者閔文昱製作，經編輯審核）

皮蛋、粥、釋迦也不宜

除了水果外，部分常見食物同樣被列為禁忌。楊登嵙表示，「皮蛋」在說法上容易聯想到「黑心」，象徵可能遇到奧客或黑心客戶；「粥」則被認為有「稀稀落落」之意，暗示績效不振。

至於「釋迦」，則因外型酷似釋迦牟尼佛的頭部，民俗上被視為對神明不敬，因此不適合作為開市拜拜的供品。

民俗信仰重在求心安

楊登嵙也提醒，相關禁忌屬於民俗信仰層面，重點在於表達敬神與求心安的心意。商家開市時，保持誠心、守法經營，才是長久之道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

國道再增設3處動態地磅　高公局：抓到超載最重罰9萬

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

響應「健康台灣」！桃園療養院鼓勵同仁多走樓梯　節能又健康

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

以為自己還是孩子！8年級生「一算年齡」驚呆　網爆共鳴：超恐怖

台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

2026人生重新開機！這4大星座迎轉運年　方向對了一路翻身

高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

國道再增設3處動態地磅　高公局：抓到超載最重罰9萬

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

Volvo「70年代經典獵跑車P1800ES」限量重生！手工打造年產僅5輛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

【這裡最發財】八路財神廟發財大砲初四開炸　民眾瘋搶現金

生活熱門新聞

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

獨／遇強則發！蟑螂空降刮刮樂竟中100萬

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

男替女友卡自由座挨轟　竟被爆是牙醫

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

曾簽過DNR「昏迷前後悔了」　醫護急call...女兒卻拒接

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

8大國運籤曝光！「三支下下籤」恐天災人禍的一年

更多熱門

相關新聞

大年初四要「扔窮」有講究？

大年初四要「扔窮」有講究？

大年初四，又稱「羊日」。在傳統黃曆中，正月初四占羊，有「三羊（陽）開泰」之意，象徵吉祥開年。不少長輩認為，這一天不僅是恭迎灶神回歸的重要日子，也是辭舊迎新的關鍵節點，因此衍生出「扔窮日」的說法，希望把過去一年的晦氣與不順一併清理出門。

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

草屯敦和宮新春過平安橋求財活動人潮擠爆

草屯敦和宮新春過平安橋求財活動人潮擠爆

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣

包1000元給姪子　被長輩嫌「單數不吉利！」

包1000元給姪子　被長輩嫌「單數不吉利！」

關鍵字：

開市拜拜財神供品禁忌五路財神民俗

讀者迴響

熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面