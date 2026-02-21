春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

▲親子家庭體驗手作DIY。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局20日指出，為了回饋廣大遊客，桃園市各大觀光工廠紛紛祭出新春限定優惠，歡迎市民朋友把握農曆春節最後連假來走訪，無論是想要體驗手作DIY的親子家庭，還是尋求美拍景點的網美文青，或是打算採買伴手禮的民眾，桃園觀光工廠都能提供豐富多元的室內遊憩選擇，讓大家盡情暢遊。

經發局指出，桃園各具特色的觀光工廠包含郭元益糕餅博物館、手信霧隱城、雄獅文具想像力製造所、雅聞魅力博覽館及臺灣菸酒公司桃園觀光酒廠等眾多場館，從大年初一起便陸續開館迎賓。

▲臺灣菸酒公司桃園觀光酒廠。（圖／經發局提供）

為了回饋遊客，各大觀光工廠紛紛祭出新春限定優惠。郭元益糕餅博物館推出消費滿額抽金豆活動；手信霧隱城與南僑桃園觀光體驗工廠皆提供消費滿額贈好禮或抽獎；雄獅文具想像力製造所則安排了馬年絹印教學攤位。

針對生肖屬馬的民眾，77巧克力共和國提供免費入園優惠，雅聞魅力博覽館也規劃了福袋5折起及豐富的泡泡秀表演。此外，利百代彩筆文創館、葡萄王健康活力能量館等也都有專屬的新春折扣與禮盒優惠，讓遊客在體驗產業文化的同時，更能享受到實質的超值好康。經發局強調，桃園觀光工廠不僅是教育與娛樂兼具的場域，更是春節旅遊的絕佳去處。