桃園副市長蘇俊賓走訪宮廟參香、廣發福袋　毛小孩也有

▲蘇俊賓各地宮廟參香發送福袋，毛小孩也有！（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年假期間，趁著許多市民朋友前往各地宮廟祈福參香之際，桃園市副市長蘇俊賓，連日來也走訪各地宮廟參香，並發送福袋；蘇俊賓20日於臉書PO文表示，在發送福袋時，不管是毛小孩還是小朋友，他都會多準備一份福袋發送，祈包括如同家人的毛小孩也和市民朋友都2026平安健康。

據指出，桃園市為毛寶貝量身打造「寵物友善城市」，全市已建置30座寵物友善公園，數量居全國之冠，還有超過200家寵物友善空間、餐廳及咖啡館。其中3大指標性特色園區，包含：擁有全台首座公立寵物游泳池與相關教育訓練設施的「南昌森林運動公園」（南昌動保園區）、全台首座職棒球場寵物專區，設有獨立觀賽區、圍籬跑跳區的「樂天桃園棒球場寵物友善專區」，以及設有雙層圍籬寵物友善專區的「中壢區過嶺森林公園」。

除戶外空間外，桃園市內寵物友善餐飲風氣亦逐漸成形，部分業者在落實清潔與管理規範下，開放飼主攜帶寵物入內或於指定區域活動。常見的寵物友善餐廳型態，包含以犬貓陪伴空間為主的咖啡店、強調戶外或半戶外用餐的輕食餐廳；以及開放寵物同行的友善空間，以及以寵物可同行為特色的一般餐飲空間。