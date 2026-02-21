　
    • 　
>
地方 地方焦點

肯定青農！張善政走春採草莓發福袋　民眾嗨翻　

▲張善政走春採草莓

▲桃園草莓園歡迎你來玩！（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政20日前往中壢區草莓農園走春，除體驗採草莓及手作草莓潛艇堡，也向現場民眾及親子遊客發送福袋。張市長肯定青農投入栽培與行銷，民眾在走春同時感受桃園草莓產業的特色與活力。

農業局長陳冠義表示，桃園草莓產業近年發展成果豐碩，已從傳統草莓栽培場域，逐步轉型為兼具農業生產、休閒體驗與食農教育的特色產業。市府自114年初輔導農友成立桃園市草莓推廣協會以來，持續推動產業整合與升級，目前全市草莓生產場域已達35處，分布桃園10個行政區，栽培品種涵蓋國產品種、日系品種及白草莓等，顯示桃園草莓產業在品種多元化與栽培技術上的成果。

▲張善政走春採草莓

▲張善政走春發送福袋、採草莓。（圖／桃園市政府提供）

桃園市政府近年積極舉辦各式草莓行銷活動，結合草莓農場地圖、食農闖關體驗、草莓新品發表及市集展售活動，讓民眾不只是品嚐草莓，更能深入了解在地草莓的生產過程與食農理念，獲得熱烈迴響。

為提升民眾採果體驗品質，市內多數草莓園已導入溫網室設施，讓遊客在不同天氣條件下都能安心、舒適地體驗採果樂趣。市府也規劃整合各場域生產資訊，推動「草莓採果 AI 智慧導覽地圖」，提供即時果況與開放資訊，協助民眾更便利地安排行程；推薦全民到桃園走春採草莓，一起感受桃園農業的魅力。

包括市議員周玉琴、彭俊豪、魏筠，市府民政局長劉思遠、農業局長陳冠義、警察局長廖恆裕、青年局長侯佳齡、中壢區長李日強、桃園果菜公司董事長呂淑真、桃園市草莓推廣協會理事長莊育來、常務監事李正安、總幹事蕭富嚴等均一同出席。

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

載朋友去領錢被當詐團把風手　騎士2原因逆轉獲無罪

內政部租補件數狂增50％！半數家庭負擔降4成　經濟弱勢受益最大

防諾羅不能只洗手！醫示警「洗衣服是破口」　60度水洗30分才有用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

全村幫你找狗！智慧門鈴變身「AI偵探」　鄰居鏡頭成搜救網

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

嘉義男火車站前遭圍毆「全身是傷」慘死　殘忍行兇3男1女聲押

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

關鍵字：

桃園草莓採果體驗張善政草莓產業農業升級

