守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

軍聞社／記者李恬恬專訪

走進桃園市定古蹟—前空軍桃園基地「05警戒區」，4座舊機堡與警戒室依舊保存原貌，其中一座機堡內陳展的F-104星式戰鬥機，成為這片空間裡最醒目的存在，站在現場為民眾解說的，是志工解說員連穎捷，對他而言，這裡不只是一處古蹟，更是一段與生命緊緊相連的記憶。

連穎捷成長於桃園基地周邊的眷村，空軍基地幾乎構成他整個童年的生活背景。桃園基地自日治時期即以「桃園飛行場」之名存在，國民政府接收後，基地長年肩負空軍戰備與偵察照相任務，其中最為人熟知的，便是曾駐防於此的黑貓中隊，直到民國94年桃園基地指揮部裁撤，基地功能才逐漸淡入歷史。這段橫跨一甲子的歲月，也構成桃園航空發展與我國國防歷史中的重要篇章。

正因為從小在這樣的環境中長大，連穎捷對基地的歷史、任務性質及周邊發展脈絡格外熟悉，也因理解空軍任務背後的風險與付出，他更希望透過解說，讓大眾看見軍事設施不只是冰冷的建築，而是承載無數國軍官兵與家庭生命故事的所在。今年適逢基地周邊眷村拆除滿20年，他因緣際會成為「05警戒區」志工解說員，希望以回饋社會的心，將空軍的故事繼續說下去。

談及投身解說工作的更深層原因，連穎捷表示，他的父親汪顯群少校，曾任空軍401聯隊第五大隊第26中隊、第12戰術偵察機隊飛行官，於民國66年3月2日駕駛RF-104G偵照機（機號5640）執行偵照任務，不幸因公殉職，失事地點正是在桃園基地周邊。父親短暫卻精采的飛行生涯，以及眷村裡留下的集體記憶，成為他心中難以割捨的情感根源。

連穎捷補充，桃園基地在空軍史上具有不可取代的地位，曾是全臺唯一負責偵察照相任務的基地，承擔高度風險與關鍵情報蒐集任務。「這不只是地方野史，更是國家安全的一部分。」也因此，他認為05警戒區的修護與活化，是當前臺灣少數能以「再利用」方式，完整呈現空軍軍事文化的基地，具有深遠的教育與傳承意義。

「透過解說，能讓更多人知道，曾經有一群空軍官兵在這裡日以繼夜地守護國家。」如今，站在05警戒區，連穎捷將自己對空軍、對父親、對這片土地的情感，轉化為一段段娓娓道來的歷史故事。他相信，唯有被記得的歷史，才能真正被傳承，而這份傳承，正是對所有曾在這片基地守護天空的空軍官兵，最深的致敬。