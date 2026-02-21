一筆簽名的重量　女空勤檢驗士官長守護阿帕契飛行安全

軍聞社／記者蔡枋澐專訪

陸軍航空第601旅空勤檢驗士官長李宜潔，負責阿帕契攻擊直升機的機修檢驗工作，長年以其專業與嚴謹的態度，守護飛行安全；「修護本身，就是對自己能力的一種認可。」李宜潔畢業於陸軍專科學校飛機工程科，分發至第601旅飛機保修廠服役。回憶當初選擇飛機工程科系，她表示，源自對飛行的憧憬，也希望透過修護專長，協助飛行員完成各項任務。

服役至今近15年，李宜潔從傳動與旋翼系統起步，歷經眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-60M黑鷹直升機等機型的維保歷練，隨著部隊換裝，一路投入阿帕契攻擊直升機的檢修與檢驗工作，累積完整而扎實的航空修護經驗。

李宜潔指出，空勤檢驗工作的核心精神，在於不能忽略任何細節。「小至一顆螺絲釘，都必須確認鎖固確實，因為每一個步驟，都關乎飛行員的安全。」這份對飛安的責任感，成為她多年來堅守崗位的信念。

為精進專業能力，李宜潔通過國軍英語能力測驗後，獲選赴美接受美國陸軍發動機維修相關訓練。她回憶，初期面對語言與專業挑戰，曾感到極大壓力，但在實際操作與環境磨練下，逐步建立信心，也能與外籍技術人員進行專業交流。訓練期間，她與來自不同國家的學員互動，拓展對航空維修制度與作業模式的視野。

升任空勤檢驗士官長後，李宜潔肩負阿帕契適航檢查與維保監督重任，檢驗範圍涵蓋飛機進場前、進場中與進場後的各項檢查程序，以及地面試車、試飛與故障隔離排除。她強調，保修士負責實際檢修，而檢驗人員則須在每一個關鍵節點確認程序是否符合規範，「我們的簽名，代表這架飛機已經恢復妥善，可以出任務，那是一份承諾。」

在空武射擊、聯勇操演與漢光演習期間，李宜潔與團隊長時間於野戰保修站待命，只要飛行任務持續，檢驗與整補作業就不會中斷。她表示，外界看見的也許是在第一線的任務成果，但真正的戰力基礎，是飛行線上每一個確實完成的檢驗步驟。

談及女性身分，李宜潔坦言，早期保修線上女性同仁較少，初期難免感受到壓力，但她告訴自己，一定要以專業標準要求自己。她舉例無論是多人協力搬運的重型旋翼組件，或是飛行線上的各項細節調整作業，她都主動投入，並不斷透過研讀技令與交流討論，將經驗轉化為具體的能力。

「不要輕言放棄。」回顧軍旅歷程，李宜潔從保修士一路走到空勤檢驗士官長，靠的是持續精進與高度自我要求。她認為，只要設定目標、按部就班累積實力，不論男性或女性，都有機會在專業領域中發光發熱，奉獻一己之力。