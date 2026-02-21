與松信有這層關係！許甫出身空軍家庭　過年回憶軍旅這滋味

▲民眾黨松山信義議員參選人許甫秀出過去採訪軍事新聞的軍帽收藏。（圖／許甫提供）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節在許多國人記憶中的色彩，無非就是喜氣洋洋的大紅色，但對民眾黨台北市議員參選人許甫而言，卻帶著些許「迷彩綠」。許甫出身空軍家庭，儘管從小跟著父親旅居各處，對於沒有長久的居住地點，但仍對眷村文化有自己的一段回憶；他也透露，當年服役休假時總愛往台北跑，而父親當時正好在國民黨松山區黨部擔任主任，服務遍及巷弄，這也是他今年投入松信選舉，與選區最好的連結。

談起兒時過年，許甫回憶中的眷村是鄰里間沒有門檻、隨處可聞閒話家常的年代。剛上小學那幾年，每逢年節元宵，總會跟鄰居家的孩子一群人提著用空罐頭、蠟燭手工自製的燈籠，在眷村巷弄間「踩街」。

而談到最深刻的過年體驗，許甫意外選了在台中成功嶺擔任新訓教育班長的日子。他回憶，平時部隊餐廳、宿舍擠滿數百名新兵，但一逢春節假期瞬間變得空蕩安靜，與營舍門口紅通通的春聯形成強烈對比。

而年節留守值班，正好也是一年之中勤務最輕鬆的幾天。「那時候勤務不重，大家就打打籃球、處理業務。」許甫說，留守幹部們會聚在一起「開小伙」，燉鍋薑母鴨、羊肉爐，在寒冷冬夜的營區裡，大家一起喝碗熱湯，不失是同袍間相依為命的甘甜滋味。

有趣的是，許甫當年服役休假總愛往台北跑；而當時父親正好擔任國民黨松山區黨部的主任，父子就窩在三民路一處透天厝頂樓加蓋的租屋處。這正好也是他投入松信選區的契機。

許甫坦言，確實沒想到多年後會回到同一個街區，以不同的身份為民服務。回顧父親當年的服務足跡，到如今自己的競選之路，這段「松山緣分」似乎早在三民路的頂加舊屋中，就悄悄埋下了伏筆。

而許甫在媒體界資歷20年，也曾負責軍事新聞，每年國防部的「春節加強戰備巡弋」是他最期待的任務。但他笑說，比起採訪，其實更期待的是各部隊準備的紀念帽；這些帽子都繡有海龍、戰車或幻象、F-16戰機，代表不同軍種象徵。對他而言，這些帽子是記錄軍旅與記者生涯的獨特圖騰，至今仍視若珍寶。

許甫也特別提到，過去跑新聞時常處理前線部隊留守、維持戰備的專題。面對現今對比當年更為緊張的區域情勢，第一線單位的責任與壓力更勝以往。在此闔家團圓之時，第一線官兵要犧牲與家人相聚時間，他要對這些辛苦的人員們致上最高的敬意與謝意。