配備MK-13飛彈發射架　逢甲軍艦整合多層防衛戰力

軍聞社／記者王進福報導

為因應區域安全情勢變化與多元威脅樣態，海軍成功級飛彈巡防艦逢甲軍艦持續強化整體戰備整備與實戰化訓練，展現海上即時應處能力，確保各項作戰任務順遂。

逢甲軍艦原為美軍派里級巡防艦，於民國106年接艦返國後，107年正式成軍並納編海軍146艦隊。艦上官兵依海軍整體防衛構想指導，落實平戰轉換與戰備演練，透過制度化訓練流程與實務驗證，持續精進艦艇在海域環境的緊急應變與協同作戰能力。

在武器裝備方面，逢甲軍艦配備MK-13飛彈發射架，可依作戰需求搭載標準一型防空飛彈、魚叉攻船飛彈，具備360度旋轉射擊能力，提升防空與反艦作戰效能；另76快砲與方陣快砲，形成中、近程火力防護網，對空中與水面威脅提供即時防禦，強化艦艇生存力與作戰持續性。

反潛作戰方面，逢甲軍艦搭載MK-32魚雷發射管與MK-46魚雷，結合AN/SQQ-89水下戰鬥系統，整合被動拖曳式聲納與聲標系統，能即時蒐集水下情資並判讀威脅，執行精準反制；同時配備MK-36干擾彈發射系統，強化對來襲飛彈的被動防護能力，完善全艦整體防衛架構。

逢甲軍艦艦長劉上校表示，逢甲軍艦自民國107年11月8日成軍迄今，在全艦官兵同心協力、全力以赴下圓滿完成無數次重大演訓，以及各類海上狀況應處。未來，全艦官兵將持續堅守崗位，以專業與信念守護海疆，維護國家尊嚴與和平。