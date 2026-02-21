　
大陸 大陸焦點 特派現場

船上26隻綿羊和10隻山羊，船長幾歲？　陸網公認5道小學「變態」數學題超傻眼

▲▼褓母,家教,教育,教學,小孩。（圖／CFP）

▲教育示意圖。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

小學數學題，對很多家長來說是小兒科，一看就知道結果，但是大陸網友有5道公認的「變態」數學題，就讓很多家長在孩子面前展露了一次「手足無措」的過程。陸網直呼，「不是咱文化不夠，只是這問題也太奇葩了吧？」

▲▼1、看圖寫數（一年級數學）。（圖／翻攝微信公眾號）

▲1、看圖寫數（一年級數學）。（圖／翻攝微信公眾號，下同）

這5道數學問題，難倒了大陸家長。第一題是看圖寫數字，題目是正方形、圓形和三角形擺出不同組合，各搭配一組雜亂無章的數字，最後的括號是要填出正確答案。

許多孩子看到這個問題都傻眼，家長也失去了思路。這僅僅是一道小學一年級的問題，很多家長不禁抓狂，一年級的孩子，有必要解答這麼難的問題嗎？難不成現在就要給孩子報名一個國際數學奧林匹亞競賽（奧數）班？

▲▼2、船長到底幾歲？（五年級數學題）。（圖／翻攝微信公眾號）

▲2、船長到底幾歲？（五年級數學題）

第二道題目是五年級數學題：「一艘船上有26隻綿羊和10隻山羊，船上船長幾歲？」本來以為是一道數學題，沒想到這是一道語文題，網友質疑，難不成根據船上的雞鴨鵝狗貓的數量，就能推測出船長的年齡？這也太抽象了吧？

因此，學生的答案五花八門，有的說「我就是船長，我多大船長就多大」，也有的說，「船長36歲，他為了慶祝生日，所以買了26隻綿羊和10隻山羊」。

▲▼3、教室裡還有幾盞燈？。（圖／翻攝微信公眾號）

▲3、教室裡還有幾盞燈？

第三道題目是，教室裡有11盞燈，滅掉了4盞，還有幾盞燈？許多學生回答11-4=7，但答案是錯誤的，因為滅了的燈也是燈。一位家長直接說，出題之人是誤人子弟，數學是學會孩子計算，玩的不是文字遊戲。這失去了數學的嚴謹性，更像是腦筋急轉彎。

▲▼4、ABCD問題（三年級數學題）。（圖／翻攝微信公眾號）

▲4、ABCD問題（三年級數學題）

第四道題目是，ABCD乘以9等於ACBA，問ABCD各是多少？這道題直接讓很多孩子放棄，部分家長也摸不著頭緒。正確答案是A=1，B=0，C=8，D=9，讓小學三年級的孩子做這道題，難免有些力不從心，儘管這道題算是比較正常了，但也有人認為，這道題跟奧數題難度相當，不應該出現在孩子日常的練習中。

▲▼5、列式子題目。（圖／翻攝微信公眾號）

▲▼5、列式子題目與解答。

▲▼5、列式子解答。（圖／翻攝微信公眾號）

第五道題目更讓人傻眼，題目是讓學生根據文字的「節奏」，寫出除乘法算式。答案完全不知所云，已經脫離基本數學的範疇。

