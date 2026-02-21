40年回憶畫句點！士院內郵局熄燈　院檢同仁不捨：像家不見了

▲士林法院郵局已於2025年底熄燈，院檢同仁不捨仍難留。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

畫下句點！設於士林地院區內的士林法院郵局，協助法院運作並提供周邊居民郵政服務超過40年，已於2025年12月12日正式結束營業，相關郵政與金融業務整併至芝山郵局辦理。這處長年支撐院檢日常運作的郵政據點走入歷史，院、檢內部亦有同仁私下流露不捨，但在院區空間整體規劃拍板後，最終仍未能續留。

士林法院郵局位於院區管制範圍內，緊鄰法警室，進出人員須配合安檢，且有法警不定時巡邏，被譽為「全台最安全郵局之一」。除了一般郵政儲匯業務，它更承擔了法院龐大的公文與訴訟文件寄送重任。

熟悉院務的人士指出，過去遇有急件或需即時修正的法律文件，院內同仁下樓即可完成寄送，無須額外調派車輛往返其他郵局，對提升行政效率與案件流轉速度功不可沒。如今撤點，這份便利性也隨之消失。

▲40多年日常畫面告一段落，士林法院郵局關閉 。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，郵局撤點的主因並非營運問題，而是司法機關面臨的現實困境。隨著近年來院檢案件量激增，原有廳舍早已不敷使用，辦公與開庭空間日益吃緊。在租約期滿後，法院決定收回郵局場地，改作其他院務用途。儘管院檢內部曾有聲音希望保留郵局，但在空間配置的優先順序考量下，最終仍未能續留。

中華郵政公告指出，士林法院郵局終止營業後，相關郵務與金融業務已全數整併至附近的「芝山郵局」。民眾原持有該局申辦的提款卡、存摺及定存單等，均可繼續正常使用，無須趕在停業前辦理換卡或換簿，權益不受影響。

隨著鐵門緩緩拉下，這段陪伴士林院檢數10年的日常風景正式成為歷史。1名司法人員看著空蕩蕩的櫃台，忍不住哽咽說道：「每天上下班都會經過，習慣了它的存在，現在突然沒了，感覺就像家不見了一樣。」

這句話道出了許多人的心聲。院檢長期面臨案件成長、人力與空間資源有限的拉鋸戰，士林法院郵局的退場，或許是行政運作下的不得已，卻也留給了老士林人無盡的感傷與回憶。