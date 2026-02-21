19歲出國變美軍醫療兵！滯美男遭控逃兵　法院判無罪理由曝

▲役齡男久留海外挨告妨害兵役，高院判無罪原因曝光 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

長期旅居海外的王姓男子，因屆齡未返台服役遭檢方起訴妨害兵役。王男喊冤表示，自己加入美軍服役長達8年，擔任醫療兵期間無法任意離隊，並非刻意逃避。高院審理後，認定主管機關寄發的徵兵通知「送達程序」有重大瑕疵，未依法完成海外公示送達，難以證明王男有逃兵故意，因此駁回檢方上訴，維持無罪判決。

判決指出，王男於2012年、19歲時經核准出境念書，此後長期滯留國外。桃園龜山區公所於2020年間，多次發函催告其返國履行兵役義務，並指定應於同年10月29日返台接受徵兵體檢。然而，王男始終未現身，遭檢方依《妨害兵役治罪條例》起訴。

法院審理時，王男堅決否認犯罪。他提出證據主張，自己自2015年起加入美國陸軍，擔任醫療兵至2023年退伍，服役期間受美軍軍法管轄，不得任意離開部隊回台，絕非無故逃避。此外，他也辯稱從未親自收到兵單，文件多寄至台灣舊家，母親雖代為簽收，但僅電話告知「要體檢」，未提及未歸的法律後果。

高院審理認為，雖然王男確實是役齡男子且屆期未歸，但要構成逃兵罪，必須證明他在「經合法催告後」，主觀上仍「意圖避免徵兵」。

法官進一步指出關鍵瑕疵：龜山區公所針對長期旅居國外的役男，依法應進行「公示送達」，且須公告滿60日後才發生效力。然而，本案的徵兵通知並未在指定體檢日前「合法送達」給王男本人；即使王母曾代為簽收，在法律上也不能視為對王男本人的合法送達。

一審法院基於「罪證有疑、利於被告」原則，認定在程序未完備的情況下，不能僅憑王男未返國就推斷其有逃兵意圖，判決無罪。

檢方不服上訴，主張王男明知有兵役義務，即便服役美軍也不能免除台灣兵役。但高院認為，檢方的主張無法補正「送達程序不合法」的重大缺失，既無法證明兵單已合法送達，就不能認定王男「惡意逃避」。最終駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。全案仍可上訴。