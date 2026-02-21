慈禧晚年借酒澆愁　酒中之冠「蓮花白」成攏絡親信利器

▲慈禧。（圖／百度百科）

記者陳冠宇／綜合報導

晚清深宮之中，一壺御酒不僅是養生珍釀，更是權力運作的隱形工具。慈禧太后晚年篤信佛學、多愁善感，尤其鍾愛被咸豐皇帝讚為「酒中之冠」的蓮花白。這款以白蓮花蕊與二十餘味藥材釀製、窖藏三年的宮廷秘酒，既被視為滋補聖品，也成為她賞賜重臣、籠絡親信的政治利器。在酒香氤氳之間，慈禧以恩寵換忠誠，將一杯蓮花白化作晚清權力場中的攏絡手段。

香港《星島日報》報導，清初滿洲貴族以烈酒禦寒，入主中原後，酒文化逐漸與漢制融合，形成「無酒不成宴」的禮俗。每逢祭祀、節慶或軍事凱旋，必以酒犒賞，酒器如瓷器、玉器，皆按身份定制，彰顯「天子威儀」。

蓮花白的起源，可追溯至明代萬曆年間，但真正興盛卻是在慈禧太后掌權的晚清。據傳，咸豐帝體弱多病，御醫以白蓮花蕊配黃芪、當歸等藥材釀製此酒，助其調養龍體。慈禧太后深諳其養生功效，不僅自己每日飲用，更將其作為「御酒」賞賜親信大臣。

蓮花白的釀造工藝，堪稱宮廷秘術的典範。每年盛夏，專派太監採摘瀛台白蓮「將開未開」的花蕊，取其香氣最盛之時，配以二十餘種名貴藥材，經「三蒸三曬」後與高粱酒融合，窖藏三年方成。成酒色澤琥珀，清醇甘冽，兼具滋陰補腎、和胃健脾之效，被咸豐帝贊為「酒中之冠」。

慈禧太后對蓮花白的鍾愛，不僅因其口感，更因其象徵意義。蓮花在佛教中代表「清淨無染」，與她晚年篤信的佛學理念深度契合。她常在頤和園昆明湖畔設宴，以蓮花白款待重臣，將酒香與荷花意象融為一體，營造出「佛境」氛圍。

慈禧太后一生鍾愛「蓮花白」，光緒八年（1882年），她曾特地下旨：「令所有三海（南海、中海、北海）蓮花葉藕均著嚴管，不許再動，以備賞玩。」實情是要用蓮花釀製蓮花白。

此外，慈禧太后對蓮花白的偏愛，遠不止於養生與審美。她巧妙利用這款御酒，構建起一套「恩寵」與「忠誠」的權力網絡。據史料記載，她常將蓮花白注入瓷器，覆以黃雲緞袱，賜予親信大臣，以此籠絡人心。

這種「御酒賞臣」的行為，既強化了君臣之間的關係，又隱含著「酒中藏權」的政治智慧，也就是接受賞賜者，往往需以效忠回報，形成一種隱性的利益交換。

蓮花白也成為慈禧太后情感宣洩的出口。晚清宮廷，權力更迭頻繁，慈禧常借酒澆愁。宦官李蓮英深諳其性，每逢太后心情煩悶，便獻上蓮花白，趁其微醺時進言，甚至藉機索要御筆題字。

蓮花白的傳奇，不僅限於宮廷。清末民初，李蓮英將宮廷配方傳出，由商人楊某在「仁和酒坊」復刻生產，使這款昔日「深宮禁釀」走入民間，成為京師名酒。其「清雅不爭」的東方特質，既承載著宮廷美學，又融入市井生活，成為北京酒文化的重要符號。