政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

▲▼ 新北市副發言人陳柏翰有意角逐新北市議員第一選區 。（圖／翻攝陳柏翰臉書）

▲新北市副發言人陳柏翰投入角逐新北市第七選區永和區議員     。（圖／翻攝陳柏翰臉書）

記者崔至雲／新北報導

新北市議員現有66席，2022年國民黨當選32席。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，2026年新北市議員選舉，國民黨預計提名36席，取得議會過半席次為目標。據悉，目前至少有兩個選區呈現「四搶一」局面，包括第七選區永和區，以及第十一選區汐止、萬里、金山，形成多名藍營新人爭取提名的激烈態勢，讓原本相對單純的選區結構轉趨緊繃，後續預料將辦理初選。

根據目前新北市議會席次結構，66席議員中，國民黨在2022年選舉拿下32席，民進黨28席，民眾黨1席，其餘為無黨籍。黃志雄日前表示，2026年國民黨將以提名36席、力拚當選34席、取得議會過半為目標。

何元楷搶先掛李四川看板　蕭敬嚴盼為鄉親拼未來

藍委廖先翔原本為第十一選區議員，但他順利轉戰立委成功，讓藍營空出一席，也打開新人角逐空間。未料原本相對單純的選區，今年卻演變成黨內「四搶一」的大亂鬥。目前表態參選者包括新北市政府民政局秘書張珀源、立委羅智強辦公室主任何元楷、前國民黨發言人蕭敬嚴，以及橋東里里長、汐止區黨部主委陶威中。

▲▼ 藍委廖先翔陪同新北市議員參選人蕭敬嚴掃街 。（圖／蕭敬嚴提供）

而各陣營近期動作頻頻。蕭敬嚴由廖先翔陪同，在汐止中正市場發送春聯，爭取基層支持；廖先翔也公開表示，預料今年黨內要辦初選，加上民進黨與民眾黨皆有新人加入，選情更形複雜，盼黨內無論誰出線，都要共同團結勝選。蕭敬嚴說，他將展開「行動馬拉松」，一步一腳印走遍每個市場、巷弄與角落，表示自己是「政論節目上說真話的蕭敬嚴」，還戲稱是「蕭敬騰的異父異母兄弟蕭敬嚴」，希望鄉親能給他機會，為家鄉拚一個更好的未來。

另一方面，何元楷則由藍委王鴻薇陪同，前往汐止橫科市場拜票。王鴻薇強調，汐金萬對國民黨並非舒適圈，樂見年輕世代願意投入選戰、爭取服務機會。此外，何元楷更在北市副市長李四川宣布二月底請辭副市長投入新北市長選戰後，馬上就在汐止掛出的「新北就愛李四川」看板，用行動表達對「川伯」的支持及祝福。地方人士直言，四人背景不同、路線各異，初選結果難以預料。

除了汐金萬選區，另一個火藥味濃厚的戰場則在第七選區永和區。現任國民黨議員連斐璠已確定不再連任，且未指定接班人，讓原本穩定的席次瞬間成為黨內角力焦點。目前傳出有機會形成「四搶一」格局，包括民治里里長陳以樂、永和區工商婦女聯誼會長李珮媜已公開表態參選，建築師蘇昭龍近期也掛出大型看板積極暖身。

侯家軍陳柏翰「永和成真，新力量」

此外，屬於市長侯友宜的侯家軍新北市府副發言人陳柏翰也確定投入戰局。陳柏翰說，永和是一個建築夢想的地方，與許多人一樣，因為就學、工作來到這裡深耕，以「永和成真，新力量」為願景投入初選，除了是要以過去在市府的經驗，繼續推動捷運中和光復線、都市更新、校舍改建等建設逐步成真，更是展現青年世代的行動力，會與所有不同世代的永和人一起努力，讓永和的蛻變成真。

地方人士分析，永和藍營基層組織深厚，各路人馬各有支持系統，若最終真的形成四人競逐，初選結果恐高度變數，也可能牽動整體選區選情。

相較於永和與汐金萬的激烈初選態勢，第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）則屬另一種壓力。該區向來是藍營苦戰區，過去長期缺乏穩定經營人選。近期傳出國民黨新生代黨代表甯惟軒有意再度挑戰該選區，但地方人士普遍認為，藍營在該區已有一段時間出現斷層，若要翻盤仍需長期耕耘。

黃志雄表示，現階段只要是有在地基礎、願意替黨出征的年輕人，黨部都不排除支持；若缺乏合適人選，也會考慮徵召。他強調，第十選區僅有單一席次，更需要願意長期經營地方的年輕人投入，「不會輕言棄守」。

黃志雄指出，黨中央議員提名辦法公布後，預計3月初開放登記領表，並依協調或民調方式產生人選。整體提名策略仍以席次極大化為核心，希望從上屆32席再往上增加至34席，取得議會過半。

在此目標壓力下，永和與汐金萬兩個「四搶一」選區，已提前成為黨內觀察焦點。地方人士直言，初選結果不僅牽動個別選區勝負，也將影響國民黨整體議會版圖布局，兩區戰況緊繃程度，恐怕只是新北議員選戰白熱化的前哨戰。

▲▼ 藍委王鴻薇陪同新北市議員參選人何元楷掃街 。（圖／何元楷提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

