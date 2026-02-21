　
轟-6J新增2具偵察吊艙　也能扮演空中情報節點

▲▼轟-6J新增2具偵察吊艙猶如多一雙額外眼睛，強化海上目標探測與態勢感知能力。（圖／翻攝自大陸網站）

▲轟-6J新增2具偵察吊艙，強化海上目標探測與態勢感知能力。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

被大陸視為反航母殺手的轟-6J首度被披露新增2具偵察吊艙，軍事專家形容這猶如為該型轟炸機增添「一雙額外眼睛」，可為掛載射程約400公里鷹擊-12超音速反艦導彈這把利劍，在更遠的距離上清楚指明方向。

轟-6J作為轟-6K的海軍改型版本，除延續原有遠程打擊能力外，機翼下方新增的偵察吊艙成為外觀上的重要特徵，讓該機型在作戰半徑超過3000公里的基礎上，進一步強化海上目標探測與態勢感知能力，使其不僅是一款導彈發射平台，同時也成為空中情報節點。

▲▼轟-6J新增2具偵察吊艙猶如多一雙額外眼睛，強化海上目標探測與態勢感知能力。（圖／翻攝自大陸網站）

知名軍事自媒體「栗子評述」分析，由於機載雷達受限於地球曲率與功率限制，對遠距離海面機動目標的探測能力存在局限，因此過去遠程轟炸機在執行反艦任務時，往往依賴外部平台提供目標指示。如今偵察吊艙的加入，為轟-6J提供新的信息來源，有助於提升對海上低速移動目標的識別與追蹤能力，同時配合攜帶的鷹擊-12超音速反艦導彈，進一步增強遠程精準打擊效能。

文章指出，這種「察打一體」的能力，使轟-6J在平時可執行長時間海域巡邏與監視任務，將即時情報回傳至指揮體系，面臨局勢緊張時，則可迅速轉換為打擊角色，掛載反艦導彈執行作戰任務。

值得注意的是，目前轟-6J隸屬南部戰區海軍航空兵，已在南海方向多次參與演訓，其作戰半徑可覆蓋關鍵海域。分析認為，結合增強的偵察能力與遠程反艦火力，轟-6J已成為中國在區域海上態勢感知與反介入／區域拒止（A2/AD）能力建構中的重要組成部分。

▼轟-6掛載鷹擊-12。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍轟-6轟炸機掛載鷹擊-12超音速反艦飛彈。（圖／翻攝央視）

02/18 全台詐欺最新數據

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

殲-15掛載鷹擊-15亮相威懾美航母

才在去年九三大閱兵首度公開的鷹擊-15反艦導彈，被發現已掛載在殲-15艦載戰鬥機上進行訓練。鷹擊-15的問世就被陸媒盛讚是海上頂級武器，憑藉著其遠射程同時可全程保持超音速飛行，具備強大的突防和毀傷能力，威懾高價值水面戰艦。

中國加速擴建核武基地　四川深山衛星照曝

瓦格納轉型「免洗特工」仲介　鎖定1族群洗腦

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

055艦支援攻台利器鷹擊-18C亮相

轟-6J偵察吊艙鷹擊-12大陸軍武軍武

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

