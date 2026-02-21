轟-6J新增2具偵察吊艙　也能扮演空中情報節點

▲轟-6J新增2具偵察吊艙，強化海上目標探測與態勢感知能力。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

被大陸視為反航母殺手的轟-6J首度被披露新增2具偵察吊艙，軍事專家形容這猶如為該型轟炸機增添「一雙額外眼睛」，可為掛載射程約400公里鷹擊-12超音速反艦導彈這把利劍，在更遠的距離上清楚指明方向。

轟-6J作為轟-6K的海軍改型版本，除延續原有遠程打擊能力外，機翼下方新增的偵察吊艙成為外觀上的重要特徵，讓該機型在作戰半徑超過3000公里的基礎上，進一步強化海上目標探測與態勢感知能力，使其不僅是一款導彈發射平台，同時也成為空中情報節點。

知名軍事自媒體「栗子評述」分析，由於機載雷達受限於地球曲率與功率限制，對遠距離海面機動目標的探測能力存在局限，因此過去遠程轟炸機在執行反艦任務時，往往依賴外部平台提供目標指示。如今偵察吊艙的加入，為轟-6J提供新的信息來源，有助於提升對海上低速移動目標的識別與追蹤能力，同時配合攜帶的鷹擊-12超音速反艦導彈，進一步增強遠程精準打擊效能。

文章指出，這種「察打一體」的能力，使轟-6J在平時可執行長時間海域巡邏與監視任務，將即時情報回傳至指揮體系，面臨局勢緊張時，則可迅速轉換為打擊角色，掛載反艦導彈執行作戰任務。

值得注意的是，目前轟-6J隸屬南部戰區海軍航空兵，已在南海方向多次參與演訓，其作戰半徑可覆蓋關鍵海域。分析認為，結合增強的偵察能力與遠程反艦火力，轟-6J已成為中國在區域海上態勢感知與反介入／區域拒止（A2/AD）能力建構中的重要組成部分。

▼轟-6掛載鷹擊-12。（圖／翻攝自央視）