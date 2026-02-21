　
地方 地方焦點

南投看守所春節懇親　收容人手作「魚紅包」許下重生承諾

▲▼ 。（圖／南投看守所提供）

▲南投看守所春節期間舉辦懇親活動。（圖／南投看守所提供）

記者白珈陽／南投報導

歲末寒冬，正是家家戶戶歡慶團圓的時刻，為讓高牆內的收容人也能感受節慶溫暖並修復家庭關係，南投看守所特別於 日前舉辦「面對面懇親活動」，現場沒有冰冷的隔閡，取而代之的是久違的擁抱與問候，讓收容人與家屬在濃濃的年味中，共同迎接充滿希望的新年。

本次活動特別以「年年有餘」為主題，展現收容人改過自新的巧思。每一位收容人都發揮創意，親手製作造型別緻的「魚紅包」，紅包上細膩的鱗片與色彩，象徵著對家人最深切的祝福與感謝。當收容人親手將這份充滿誠意的紅包遞交到家屬手中時，不僅傳遞了新春的喜氣，更傳達了「餘生願與家人共度」的改過決心，場面令人動容。

活動現場更安排了感人至深的互寫新年賀卡環節。家屬與收容人一筆一劃寫下平日難以啟齒的真心話，並在主持人的邀請下，由收容人公開朗讀賀卡內容。當稚嫩的孩子讀出對父親的思念，或是白髮蒼蒼的老母親讀出對兒子的期盼時，真摯的情感流露讓在場人員無不紅了眼眶，溫馨的氛圍化解了長久以來的疏離感。

南投看守所所長黃勝雄表示，家庭的支持是收容人改過自新的關鍵動力，透過春節懇親活動，不僅能穩定收容人的情緒，更能讓他們感受到家人的愛與包容。看守所期盼藉由這份「魚紅包」所承載的愛，引導收容人走向正向思考，在未來的日子裡順利重返社會，與家人共享真正的平安與團圓。

