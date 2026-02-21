最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

▲中國醫藥大學「國際志工中醫醫療服務隊」跨海赴金門金城、烈嶼義診。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

農曆新年的鐘聲敲響，在全台沉浸於除舊布新的喜悅之際，中國醫藥大學「國際志工中醫醫療服務隊」的25名師生，化身為最有溫度的「健康使者」，於寒假期間跨海飛抵金門，展開為期7天的巡迴醫療服務。這群熱血師生走遍金城與烈嶼，用專業的中醫義診、養生衛教與深情的家庭訪視，為離島居民送上一份最實質的「健康大紅包」，讓這個歲末充滿暖心的草本香氣！

此次「2026金門中醫巡迴醫療服務隊」的足跡遍及大、小金門，首站在金城鎮長李誠智與志工團隊的全力支持下熱鬧開跑，隨後更馬不停蹄轉往烈嶼鄉東林社區。

在專業醫師群的帶領下，服務隊針對當地民眾常見的痠痛、失眠及腸胃問題，提供針灸、推拿及內科診療，累計服務達289人次。學生們將課堂所學化為實務，看著長輩們在治療後露出舒緩的笑容，甚至有阿公阿嬤連續四天準時報到。總召李品潔同學感性表示，在小金門家訪時聽到的生命故事，讓大家深受感動，也更有動力在從醫路上努力。

醫療服務隊副召集人傅承恩、簡妤潔、洪中彥強調，短期義診雖有時效，但傳遞的中醫養生觀念卻能長久留存。未來服務隊將持續與金門在地保持連結，期盼讓中醫的智慧與溫情在離島土地持續綻放。