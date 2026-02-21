　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲中國醫藥大學「國際志工中醫醫療服務隊」跨海赴金門金城、烈嶼義診。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

農曆新年的鐘聲敲響，在全台沉浸於除舊布新的喜悅之際，中國醫藥大學「國際志工中醫醫療服務隊」的25名師生，化身為最有溫度的「健康使者」，於寒假期間跨海飛抵金門，展開為期7天的巡迴醫療服務。這群熱血師生走遍金城與烈嶼，用專業的中醫義診、養生衛教與深情的家庭訪視，為離島居民送上一份最實質的「健康大紅包」，讓這個歲末充滿暖心的草本香氣！

此次「2026金門中醫巡迴醫療服務隊」的足跡遍及大、小金門，首站在金城鎮長李誠智與志工團隊的全力支持下熱鬧開跑，隨後更馬不停蹄轉往烈嶼鄉東林社區。

在專業醫師群的帶領下，服務隊針對當地民眾常見的痠痛、失眠及腸胃問題，提供針灸、推拿及內科診療，累計服務達289人次。學生們將課堂所學化為實務，看著長輩們在治療後露出舒緩的笑容，甚至有阿公阿嬤連續四天準時報到。總召李品潔同學感性表示，在小金門家訪時聽到的生命故事，讓大家深受感動，也更有動力在從醫路上努力。

醫療服務隊副召集人傅承恩、簡妤潔、洪中彥強調，短期義診雖有時效，但傳遞的中醫養生觀念卻能長久留存。未來服務隊將持續與金門在地保持連結，期盼讓中醫的智慧與溫情在離島土地持續綻放。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液　效力媲美DEET還能撐4小時

助攻淨零轉型！港務公司力挺離岸風電　續推裝卸、洗車費優惠持續

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

藍寶石大歌廳5年！母親節重磅回歸　《陽光女子合唱團》她來主持

桃園新增桃小巴10條路線　大溪、八德、大園區市民卡乘車免費

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液　效力媲美DEET還能撐4小時

助攻淨零轉型！港務公司力挺離岸風電　續推裝卸、洗車費優惠持續

青年編劇閃耀全國！彰化囝仔莊榮祚奪「優良電影劇本」特優獎

台灣之光！高科大生考究泰國歷史　設計紀念品將上架皇室博物館

藍寶石大歌廳5年！母親節重磅回歸　《陽光女子合唱團》她來主持

桃園新增桃小巴10條路線　大溪、八德、大園區市民卡乘車免費

深山不再資訊孤島　宜大神盾衛星守護山區智慧林業登國際

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

春節最後連假必訪！　桃園觀光工廠多重好康

桃園清潔隊初四全面復工　張善政：守護城市環境獲肯定

Volvo「70年代經典獵跑車P1800ES」限量重生！手工打造年產僅5輛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

快訊／美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

長期派駐伊拉克！　日男「憧憬美軍」返國持假證闖美軍基地被捕

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

地方熱門新聞

小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液

港務公司續推裝卸、洗車費優惠助攻淨零轉型

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

中國醫療志工隊跨海金門義診

藍寶石大歌廳母親節重磅回歸開唱

彰化之光！田中青年編劇奪文化部劇本特優獎

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸避開台1、台86車潮

高科大生考究泰歷史　紀念品將上架皇室博物館

黃偉哲西港市場發銅板券限時當日用掀搶買潮

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

春節遊鹽山人潮爆滿南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

更多熱門

相關新聞

年節將至溫情先到　枋寮警深入社區關懷弱勢

年節將至溫情先到　枋寮警深入社區關懷弱勢

農曆春節將至，枋寮警分局日前結合警察志工，主動深入社區關懷轄內弱勢家庭，親送民生物資傳遞溫暖。受助對象多為獨居長者及身心障礙者，生活困頓。警方以實際行動展現「治安不打烊、關懷不間斷」精神，讓弱勢族群也能感受年節溫馨，安心迎接新春。

西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

基隆新建社區奪社區金點獎　邱佩琳貼紅榜表揚

基隆新建社區奪社區金點獎　邱佩琳貼紅榜表揚

新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

關鍵字：

中醫義診金門醫療志工服務寒假活動健康推廣

讀者迴響

熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面