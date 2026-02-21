　
生活 生活焦點

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

▲▼ 上班族,辦公室,同事,工作。（示意圖／CFP）

▲2026年有沒有升遷機會？快來看看你是否名列「職場運翻紅」星座榜單。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

農曆春節進入尾聲，再兩天就要正式開工，不少上班族也開始關心新一年的職場運勢，《搜狐網》整理出「2026職場運翻紅」TOP4星座，不只貴人運爆棚，升遷與資源更有望同步到位，快來看看自己有沒有上榜！

牡羊座

牡羊座做事向來直來直往、行動力超強，在職場上就是那種「有事我來扛」的類型，過去可能因為太衝、太急，反而不容易被真正看見，但到了2026年，這股勇往直前的氣勢，終於被對的人注意到，貴人不只給建議，還會幫忙引薦資源，讓牡羊座升遷、專案機會同步增加。

巨蟹座

巨蟹座在團隊裡，往往是那個最穩、最讓人放心的存在，你可能不搶風頭，但總是把事情顧好、把人照顧好，到了2026年，這份「可靠感」會幫你累積大量職場好感度，無論是跨部門合作，還是團隊支援，巨蟹座常成為「關鍵時刻會想到的人」，逐步被拉進核心專案，職場存在感大幅提升。

天秤座

天秤座天生擅長溝通、懂得拿捏分寸，是職場公認的「好相處代表」，而2026年，正是你的人際優勢全面發揮的一年，在產業交流、合作洽談中，天秤座自然又得體的表現，很容易吸引前輩主動交流、分享資源，2026年不少機會是主動找上門，前輩牽線、合作擴大，事業版圖不再只侷限原本領域。

摩羯座

摩羯座向來走「慢工出細活」路線，低調累積實力、不愛多說，2026年正是你厚積薄發的一年，不論是過去默默準備的專業能力，還是提前布局的技能學習，都可能在公司轉型、產業變動時剛好派上用場，當高層開始找「能真的把事做成的人」，摩羯座自然被點名，隨著重要任務上身，績效與職位也同步水漲船高。

02/20 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積
快訊／豪華商務機空中漏油！　緊急迫降高雄
快訊／財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

工作越做越像在「消耗人生」

工作越做越像在「消耗人生」

新的一年到來，不少人都在審視現狀試圖做出改變，當你開始懷疑「我是不是該離職了？」其實往往不是一時情緒，而是身體和生活正在替你發出警訊。其實是否該換工作不一定取決於薪水高低，而是你在這份工作裡，還能不能持續成長、保持健康與感覺被尊重。

擺脫4種幼稚心態　才會越來越強

擺脫4種幼稚心態　才會越來越強

挑一款包看你的職場「升遷指數」

挑一款包看你的職場「升遷指數」

職場運勢星座貴人升遷機會2026星座職場成長

