春節胖3kg還有救！年後關鍵14天　醫教你免挨餓擊退「腹部中央銀行」

記者胡至欣／採訪報導

春節連假還沒結束，不少人已經不敢站上體重計。數字一口氣多2、3公斤，讓人心情比開工還沉重。不過安德森整形外科診所院長鄭明輝醫師提醒，體重變重，不一定真的變胖。年後其實有一段「黃金14天」，只要用對方法，體態仍有機會拉回來。

▲安德森整形外科診所院長鄭明輝醫師。（圖／記者姜國輝攝）

變重≠變胖！1分鐘就能分辨水腫

大吃大喝後體重暴衝，很多時候不是脂肪，而是水分滯留。鄭醫師表示，過年期間吃得比較鹹、喝水量改變，都可能讓身體暫時水腫。想快速判斷，可用簡單方式自測：

● 水腫檢測：按壓小腿骨頭前方約1分鐘，若壓痕無法立即回彈，即為水腫現象。

● 脂肪檢測：在固定部位量測圍度，例如肚臍周圍或手肘上下10公分處，並搭配體重觀察，若圍度顯著增加，才是真正的脂肪堆積。

▲1分鐘自測「水腫」還是「變胖」。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

7700大卡＝1公斤 胖其實有公式

鄭醫師強調，體重增減遵循簡單的數學邏輯：累積攝取7700大卡增加1公斤。以速食套餐約700大卡為例，吃掉一份後，必須跑1.5小時才能將能量消耗完畢。若連假期間熱量只進不出，自然會轉為脂肪慢慢囤積。

為何總先胖肚子？醫：腹部像中央銀行

很多人都有同樣困擾：胖先胖肚子，瘦卻先瘦臉。鄭醫師形容，腹部脂肪就像「中央銀行」：錢（能量）進來時優先存放在這裡，但要花錢時卻會先從臉部、手臂或其他部位提領。

尤其腹部、側腰、臀部及大腿內側等部位的「白色脂肪」本就為了儲存能量而生，若不及時在14天內減去，很容易從「暫放」變成「長期定存」。一旦定型，後續減重難度就會上升，導致未來「瘦臉不瘦肚子」。

▲年後關鍵14天 免挨餓減重法。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

年後14天免挨餓 「總量管制」是關鍵

針對年後減重，許多人會採取激烈的「168斷食」或「生酮飲食」，但鄭醫師並不建議。他指出，長期不攝取碳水化合物或一天僅吃一餐，容易導致酮酸中毒，甚至引發蛋白質修復不足，造成骨折或肌肉拉傷。

真正有效的方法，其實很簡單：

1. 總量管制：每日熱量控制在1500至1800大卡之間，依個人體重調整基礎能量需求。

2. 均衡飲食：不需刻意禁食特定營養素，碳水化合物、蛋白質、蔬菜應均衡攝取，僅需減少總量。

3. 規律運動：每日進行20至30分鐘的有氧運動或快走，增加身體活動量、促進新陳代謝。

局部肥胖卡關？專業醫療評估助攻

若努力一段時間仍卡關，鄭醫師建議可尋求專業醫療協助。例如食慾難控制者，可在醫師評估下使用「瘦瘦針」的療程；至於最難瘦下來的小腹、腰部或臀部等局部頑固脂肪，則可考慮透過「抽脂」手術改善整體身形曲線。

鄭醫師最後提醒，年後14天是脂肪定型前的關鍵窗口。只要把握飲食與運動節奏，就能趕在脂肪定居之前，把體態拉回正軌；此外，任何醫療輔助皆須經過政府核可的專科醫師評估，依適應症使用，才能兼顧安全與健康。