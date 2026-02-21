廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

▲廚師操作點餐系統結帳，涉偷偷「刪單」暗槓營收。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓廚師利用負責結算店內全日營業額之便，涉每天偷偷「刪單」暗槓部分營收，1年內A走10萬餘元，被揭發後推稱可能是其他同事所為，法官查明有問題的「刪單」都出現在打烊後，只有楊男才能操作機器結帳，此時怎會有客人取消點餐，據此依非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判楊男8月徒刑，可上訴。

楊男於案發時，任職北市1家網路小有名氣的手工水餃店，擁有6年年資，被老闆委以重任，負責每日結算營業額，但老闆發現2024年1月到2025年2月，店內用於點餐、結帳的POS機列印的日報表，常出現整筆訂餐紀錄被刪除的異狀。

▲水餃店遭廚師涉嫌監守自盜，1年損失10萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

老闆核對每日實收帳務的確跟刪單後數字相符，但調取POS機的雲端資料，發現這些刪單紀錄，都出現在晚間9點打烊後，且1年來異常刪單總金額達10萬5000多元，對水餃店來說已是不少損失，老闆認定楊男手腳不乾淨，提告追究他涉嫌監守自盜的責任。

楊男不認罪，堅稱店內員工都可用POS機為客人點餐、刪單，不知是誰幹的，有時同事不會更正訂單，他會在打烊後一併修改，並沒造假，更沒A錢。

老闆證稱訓練員工須當面跟顧客複誦確認點餐內容，若出現修改訂餐部分內容的「單品更正」，或整個點餐內容都出錯的「刪除整單」，同樣要當面核對，他開店以來從沒遇過客人要整單刪除情形，照理說，就算有這種狀況，也應出現在營業時間內。

店內另2位與楊男留到打烊後收尾的員工證稱，晚間9點就不再收新客人，他們忙著洗碗整理桌椅，這時只有楊男會操作POS機清帳、列印日報表，他們也沒遇過客人取消全部餐點情形。

法官指楊男自承負責結算每日營收報表，楊男更肯定機器不太可能出錯、應該是有人刪除訂餐紀錄把錢拿走，但不是他，然而這些異常刪單紀錄出現在打烊不再收客時段，也非楊男辯稱幫同事修改訂單狀況，客觀證據都指向是楊男所為。

法官認定楊男觸犯業務侵占、偽造文書等罪嫌，從重依非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪論處，法定最重可判刑7年，且楊男不認罪又沒賠償和解，據此判他8月徒刑，若就此定讞，將須入監，另全額沒收犯罪所得，可上訴。