　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廚師操作點餐系統結帳，涉偷偷「刪單」暗槓營收。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓廚師利用負責結算店內全日營業額之便，涉每天偷偷「刪單」暗槓部分營收，1年內A走10萬餘元，被揭發後推稱可能是其他同事所為，法官查明有問題的「刪單」都出現在打烊後，只有楊男才能操作機器結帳，此時怎會有客人取消點餐，據此依非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判楊男8月徒刑，可上訴。

楊男於案發時，任職北市1家網路小有名氣的手工水餃店，擁有6年年資，被老闆委以重任，負責每日結算營業額，但老闆發現2024年1月到2025年2月，店內用於點餐、結帳的POS機列印的日報表，常出現整筆訂餐紀錄被刪除的異狀。

▲▼水餃示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲水餃店遭廚師涉嫌監守自盜，1年損失10萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

老闆核對每日實收帳務的確跟刪單後數字相符，但調取POS機的雲端資料，發現這些刪單紀錄，都出現在晚間9點打烊後，且1年來異常刪單總金額達10萬5000多元，對水餃店來說已是不少損失，老闆認定楊男手腳不乾淨，提告追究他涉嫌監守自盜的責任。

楊男不認罪，堅稱店內員工都可用POS機為客人點餐、刪單，不知是誰幹的，有時同事不會更正訂單，他會在打烊後一併修改，並沒造假，更沒A錢。

老闆證稱訓練員工須當面跟顧客複誦確認點餐內容，若出現修改訂餐部分內容的「單品更正」，或整個點餐內容都出錯的「刪除整單」，同樣要當面核對，他開店以來從沒遇過客人要整單刪除情形，照理說，就算有這種狀況，也應出現在營業時間內。

店內另2位與楊男留到打烊後收尾的員工證稱，晚間9點就不再收新客人，他們忙著洗碗整理桌椅，這時只有楊男會操作POS機清帳、列印日報表，他們也沒遇過客人取消全部餐點情形。

法官指楊男自承負責結算每日營收報表，楊男更肯定機器不太可能出錯、應該是有人刪除訂餐紀錄把錢拿走，但不是他，然而這些異常刪單紀錄出現在打烊不再收客時段，也非楊男辯稱幫同事修改訂單狀況，客觀證據都指向是楊男所為。

法官認定楊男觸犯業務侵占、偽造文書等罪嫌，從重依非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪論處，法定最重可判刑7年，且楊男不認罪又沒賠償和解，據此判他8月徒刑，若就此定讞，將須入監，另全額沒收犯罪所得，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積
快訊／豪華商務機空中漏油！　緊急迫降高雄
快訊／財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

詭異衝對向！苗栗台13線女騎士遭撞慘死　肇事駕駛遭判1年8月

重案回顧／特地挑鄭捷殺人10周年！　20歲洪淨攜3刀中捷砍人

男滑Threads看到「先匯款可領鉅額補助」　奔銀行開通功能遭攔

快訊／五楊高架驚魂！35歲男突失控「我要下車」翻護欄墜落身亡

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒

麻將牌+骰子現形　萬華假休閒館藏賭場被抄

狂偷工地店家「機車戴口罩」躲查緝　新竹警比對監視器逮人

天冷回不了家！八旬嬤忘帶鑰匙急求救　天母暖警全程守候

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

詭異衝對向！苗栗台13線女騎士遭撞慘死　肇事駕駛遭判1年8月

重案回顧／特地挑鄭捷殺人10周年！　20歲洪淨攜3刀中捷砍人

男滑Threads看到「先匯款可領鉅額補助」　奔銀行開通功能遭攔

快訊／五楊高架驚魂！35歲男突失控「我要下車」翻護欄墜落身亡

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒

麻將牌+骰子現形　萬華假休閒館藏賭場被抄

狂偷工地店家「機車戴口罩」躲查緝　新竹警比對監視器逮人

天冷回不了家！八旬嬤忘帶鑰匙急求救　天母暖警全程守候

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

青花菜別再水煮了！「最強3吃法」營養師激推：我就這樣吃

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

明天開工卻完全不想睡？別躺了！先讓大腦降速培養睏意

馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急迫降高雄

航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

《全明星》徐謀俊同框2正妹姪女！　被讚「神基因」他嘆：開始擔心

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

【飛航模式】萌貓開飛機耳2mins　媽媽笑：逗到累了

社會熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

新北女拋錨遇「天價拖吊」　不到10公里要10萬氣炸

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

男搭小黃硬要下車　墜五楊高架送醫急救

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

醫美負責人遭轟4槍　9年前曾陷借貸爭議

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

嘉義倉庫傳惡火百萬賓士變廢鐵

孕婦如廁急產嬰掉進馬桶　臉朝上幸運獲救

更多熱門

相關新聞

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

國民黨北市議員張斯綱先前曾因在罷免民進黨立委吳思瑤期間，提供3千份名冊給賴苡任遭控偽造文書，但最後因沒有證據證實其抄寫名冊而不起訴。張斯綱今（14日）發出照片指出，收到黨主席鄭麗文的一封信以及二千元紅包，當中寫道國民黨已成立律師團並籌措基金，救援遭民進黨「司法迫害」的黨工。這也讓張斯綱直呼十分驚喜，很少有黨主席心思這麼細膩。

無照廚師酒駕　擊落直行騎士

無照廚師酒駕　擊落直行騎士

昱台國際3月與年底設馬來西亞與印尼公司　營收以成長15%為目標

昱台國際3月與年底設馬來西亞與印尼公司　營收以成長15%為目標

價格下修奏效　富華創新北屯新案單月賣8成　

價格下修奏效　富華創新北屯新案單月賣8成　

許宇甄主導罷免陳瑩　3305份連署造假

許宇甄主導罷免陳瑩　3305份連署造假

關鍵字：

業務侵占暗槓營收偽造文書監守自盜廚師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面