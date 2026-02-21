提「新文學之父」稱警察刁難　外送員撕破告發單挨告

▲外送員騎機車遇到紅燈，下車牽車走人行穿越道過馬路，被警員攔下取締闖紅燈。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名外送員江男騎車遇紅燈，改步行牽車過馬路，被警員攔下取締時，江男情緒爆發，撕破告發單、推擠警員，被起訴妨害公務等罪嫌，江聲稱遭刁難，令他想起國中讀過台灣新文學之父賴和的文章，描述日本警察欺負台灣人的場景跟他遭遇很像，台北地院不採信江男辯解，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。

此外，江男表示懊悔、不會再犯，請求緩刑，但又埋怨以後無論警員如何凌辱，也不能衝動，頂多事後去監察院陳情，否則厄運會降臨自己頭上等語，法官聽了，覺得江男是否一時失慮犯案、日後遇到類似爭執能否理性溝通，仍有疑慮，沒准許緩刑。

本案發生於去年（2025年）2月6日晚間7點多，江男騎機車在北市忠孝東路4段與復興南路口遇到紅燈，改為步行牽車走行人穿越道，2位警員正好在路口取締交通違規，攔下江男開單告發，江男伸手搶拿造成告發單破損，還推擠警員，警員以大外割反制，江男抱住警員、雙雙倒地。

▲外送員否認襲警不服取締，辯稱警員開單故意拖時間刁難。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

2位警員奮力制伏江男，混亂中，2警手部掛彩，江男被起訴涉犯損害公務員職務上掌管之文書罪嫌，法定最重可判5年徒刑。江男不認罪，辯稱警員故意刁難拖時間，他急著去外送，警員要他簽收卻又不給，卻問他是否為本人，他覺得警員作法詭異，當下想起國中讀過台灣新文學之父賴和寫的《一桿稱仔》，描寫日本警察欺負台灣人的場景，就像眼前他的遭遇。

江男聲稱情急動手想取走告發單，警員撕破告發單卻誣賴他造成，他認為就算單子破了也沒差，他會繳罰鍰，更想投訴開單警員，何況他和2位全副武裝警員身材相差懸殊，其中1警還不斷摸槍，他怎敢襲警，警員受的傷，應是壓制他時自行磨破皮。

法官勘驗警員密錄器畫面顯示，江男不服取締，自稱牽車走行人穿越道過馬路，就屬於行人、不算闖紅燈，2位警員當場用手機上網查詢相關函釋秀給江男看、說明仍屬違規行為，足證警員非無端攔查。

反而是江男不肯乾脆提供身分證，拿出去又立刻抽回來，反覆3次，聽見警員要開單，他發動機車就想駛離，警員要他「冷靜一點，單純交通違規而已」，江男催警員趕快開單、他要去申訴，但警員還沒寫完罰單，江男就伸手撕取，影片清楚聽到撕紙聲，江男並推警員後退好幾步。

法官認為，告發單交給江男前，仍屬警員本於職務所掌管的文書，江男搶拿並撕破，造成告發單缺損一角的字句，減損文書完整性與法律效力，且江男先對執勤警員動手，影片內容跟江男的辯解幾乎不同。

江男另推稱不知道警察制服最新樣式，因事發現場附近很多夜店、很多人打扮像警察，他當下要求2位制服警員出示證件分辨真假，但被拒絕。法官認為江男並非涉世未深、資訊封閉之人，這種辯解顯然臨訟卸責。

法官考量江男無前科，與2位警員和解撤回傷害告訴，判他5月徒刑、得易科罰金，江男請求緩刑，也因他庭訊言談流露仍舊不服氣，法官認為難以確定他有無再犯之虞，因此沒有准許緩刑，全案可上訴。